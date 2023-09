Dejte ke hřišti retardéry, žádají lidé. Zřejmě tam jen sníží rychlost

Na Kopečku v Táboře tráví rodiny s dětmi spoustu času. Při procházkách si užívají výhledu na město a především v ulici Angela Kančeva navštěvují hřiště Abeceda s prolézačkami. Kromě malých dětí se však v ulici pohybuje také hodně aut, a to často vysokou rychlostí.

Aby bylo v lokalitě bezpečněji, založili místní obyvatelé petici za umístění zpomalovacích retardérů a omezení maximální povolené rychlosti u dětského hřiště. Podpořilo ji 35 lidí.

„Také jsem to podepsala. Jezdí se tady hrozně rychle. Hřiště je hodně vytížené a děti tu běžně pobíhají i po vozovce. Může stačit sekunda, aby bylo všechno jinak,“ komentovala žena, která bydlí přímo naproti dětskému hřišti. V ulici Angela Kančeva je rovněž mateřská škola.

„Řidiči tu jezdí jako blázni. Chceme tu zpomalovače, protože když sem dají značky, lidé to nerespektují. Je potřeba něco, co auta fyzicky zpomalí. Chápu, že všude retardéry dát nelze, ale kvůli tomu hřišti by tu být měly. To, že se tu ještě nic nestalo, je dílem náhody,“ myslí si další obyvatel ulice a signatář petice. „Před několika lety projíždělo ulicí auto, dítě vyletělo z hřiště a řidič ho málem nabral. Potom to tu čtvrt hodiny rozdýchával,“ popsal muž.

Naléhání místních zaznamenalo táborské vedení na konci července, kdy dostalo petici. O odpovědi radní rozhodli v polovině srpna.

Přibude značka Pozor děti

„Odbor dopravy o tom jednal s dopravním inspektorátem policie, který retardér neodsouhlasil. Na petici jsme odpověděli tak, že retardér tam z těchto důvodů nebude, ale omezíme tam rychlost na třicet kilometrů v hodině,“ avizoval táborský místostarosta Martin Mareda.

Před dětským hřištěm zároveň přibude dopravní značka Pozor děti v reflexním provedení. „Chceme se sami jet na místo podívat a poblíž hřiště promyslet možnost vodorovného značení, které by řidiče ještě více upozorňovalo na děti,“ uvedl Mareda.

Prvních změn se podle něj obyvatelé ulice Angela Kančeva dočkají nejdříve na začátku října. Dopravní inspektorát státní policie v Táboře však zatím nedal k dopravním změnám v lokalitě finální vyjádření.

„Retardéry podle mě nejsou nejlepší variantou, existují vhodnější řešení. Většinou k nim nedáváme kladné stanovisko, ale musí mít opodstatnění. Zatím jsme nedospěli k závěru,“ konstatoval Tomáš Cihelna z Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Do ulice Angela Kančeva se chtějí dopravní policisté nejprve podívat a zhodnotit tamní situaci, posléze vydají své rozhodnutí. „Myslím si, že největším problémem tam jsou kolmo parkující auta. Kvůli nim tam někdo může vyběhnout a nebude vidět,“ řekl Cihelna.

Místní tak mohou kromě nových značek očekávat změnu v pravidlech parkování. V současnosti stojí auta obyvatel bytovek kolmo v jedné řadě naproti hřišti Abeceda.

Petice za rychlou opravu silnice

Celkem 47 podpisů čítala další petice, jíž se táborští radní na svém posledním jednání zabývali.

Její organizátoři po městu požadovali opravu silnice v ulici K Jordánu v co nejbližším možném termínu. „Místo jsme prohlédli a vyhodnotili, že ulice není v havarijním stavu. Lokální opravy se tam dělají pravidelně, naposledy letos v květnu na křižovatce s ulicí Sportovní,“ vylíčil místostarosta Mareda.

Doplnil, že rozsáhlé stavební práce v ulici K Jordánu město připravuje ve spolupráci s Vodárenskou společností Tábor, která tam plánuje své budoucí investice. Současně s nimi má vzniknout nový povrch silnice.

„Předpokládáme, že k celkové rekonstrukci ulice dojde v roce 2025. Bude to samozřejmě hodně záležet na vodárenské společnosti, která tam bude obnovovat sítě,“ uzavřel Mareda.