Žák, který mířil na učitelku pistolí, je v ústavu. Podezírají ho z pokusu o vraždu

Policisté třináctiletého chlapce zajistili a prohledali jeho věci. Ukázalo se, že měl s sebou ve škole i sekeru a nůž. Podle informací iDNES.cz pistole patřila dědovi útočníka.

Žák sedmé třídy ji přinesl při hodině matematiky poté, co si odskočil na toaletu. Když se vrátil, vykřikl na své spolužáky ať si lehnou na zem, zamířil na učitelku a dvakrát zmáčkl spoušť. Rána však naštěstí nevyšla. Zbraň ale měla být funkční, o jakou přesně se jednalo, policie neupřesnila.

Nyní pokračují výslechy, stopy zajištěné ve škole vyhodnocují kriminalisté a také zkoumají zajištěnou výpočetní techniku.

„Motivem činu žáka byly pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. „S ohledem na věk útočníka, není možné k případu sdělit více podrobností,“ doplnila mluvčí.

Neumím si představit, že by žák ve škole pokračoval, říká starosta

Starosta Rudolfova u Českých Budějovic Vít Kavalír (ODS) si nedovede představit, že by žák školu dále navštěvoval.

„Je to pouze můj osobní názor. Celou záležitost má v rukou policie. Nevíme, co žáka v nejbližší době čeká, ale určitě to nebude standardní režim a já doufám, že potom nebude ani u nás na škole,“ uvedl dnes dopoledne starosta.

Zatím není jisté, komu patřila zbraň, s níž žák v pondělí na učitelku zaútočil. „Všichni si hlavně přejeme, aby se situace co nejrychleji uklidnila a do školy se zase vrátila pohodová atmosféra. I když je jasné, že to bude těžké,“ řekl Kavalír.

V úterý ráno u školy zdánlivě nic nepřipomínalo, že se tady předcházejícího dne odehrála událost, která mohla skončit tragicky. Děti však mezi sebou o incidentu živě debatovaly.

Situaci před školou pečlivě sledoval ze vchodu kromě pedagogů také ředitel Ivo Schulz. „Nepovažuji za vhodné, aby média s dětmi o takto citlivé záležitosti hovořila,“ sdělil novinářům. „S ohledem na to, že se případ stále vyšetřuje, to nebudu více komentovat,“ dodal.

Nejmenší žáky ráno vedli rodiče

Rodiče doprovázeli jen ty nejmenší. Starší žáci přišli sami. „Každý příchod ráno do školy je pro nás stále trošku složitý. A včerejšek tomu moc nepomohl,“ svěřila se maminka holčičky z první třídy.

Škole důvěřuje i další maminka prvňáčka, kterého doprovázela. „Když jsem se to včera dozvěděla, byla jsem z toho hodně špatná. Ale byla jsem ráda, že to nakonec dopadlo v pořádku. Také jsem si vzpomněla právě na to cvičení, které tu děti měly. Takže na tuhle nepříjemnou situaci zareagovaly asi úplně přesně tak, jak měly,“ svěřila se.

„Člověka napadají různé scénáře. Já se ale snažím je moc nerozvíjet a doufám, že se vysvětlení nakonec najde. Nepřemýšlela jsem o bezpečnostních rámech a podobných opatřeních, tak dalece jsem ve svých úvahách nešla, ale škola určitě do budoucna něco zváží, a to ve spolupráci s odborníky. A určitě podpořím vše, co škola podnikne pro zvýšení bezpečnosti,“ shrnula.

Žák sedmého ročníku základní školy v Rudolfově u Českých Budějovic v pondělí vytáhl na učitelku zbraň. Dvakrát zmáčkl spoušť, jenže rána nevyšla a kantorka chlapce duchapřítomně odzbrojila.

Následoval rychlý telefonát na tísňovou linku, za dalších pět minut byli na místě první policisté.

Rodičům také brzy začaly chodit SMS se zprávou, co se na škole stalo. Chlapec, kterému ještě nebylo 14 let, měl údajně u sebe také nůž a sekyru.

Děti po nás hážou nůžky, říká ředitel táborské základky

„Společnost je čím dál tím víc agresivnější a násilnější. A netýká se to jen dětí, ale i rodičů,“ okomentoval událost Petr Vašíček, ředitel Základní školy Zborovská v Táboře.

„Děti po nás hážou nůžky. Nebo měl jsem například konflikt s jedním otcem. Šlo o maličkost. Musel jsem ustoupit, hrozilo, že mne napadne,“ vzpomněl si na své zkušenosti.

„Směřuje to k tomu, že se s tím budeme ve školách setkávat. Ale snad to nebude tak časté,“ doufal. „Nelze zajistit stoprocentní bezpečnost. Nelze mít v každé škole policistu, nelze kontrolovat každou aktovku,“ zdůraznil.

I v Táboře žáci společně s učiteli nacvičují krizové scénáře a podobných situacích mluví v rámci hodin občanské výuky. Právě pro pedagogy škola chystá dvoudenní školení na toto téma.