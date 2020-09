Český zákazník vám dá jen jednu šanci, říká výrobce pneumatik

Proč jste se rozhodli vyrábět pneumatiky s čínským partnerem?

Jednali jsme mimo jiné s firmami Michelin či Hankook, které o spolupráci měly zájem. Nakonec jsme si ale vybrali čínskou společnost Linglong. U nás není tak známá, ale patří ke špičce v oboru. Hlavním důvodem byla kvalita výroby, která je na velmi vysoké úrovni. Výrobní závody mají v Číně, Thajsku a příští rok otevřou nový závod v Srbsku. Rostou, zatímco ostatní konkurenti v posledních letech zaostávají.

Jak výroba v Číně vypadá?

Je třeba říct, že čínské zboží neznamená automaticky nekvalitní. Vyrobí vám tam to, o co si zažádáte. My jsme požadovali vysoký standard. Základní surovinou je kaučuk. Ten je všude stejný, ale záleží na technologii, kterou má náš partner na velmi vysoké úrovni. Důležité je míchání směsi a stroje, kde pneumatiky vznikají.

Co obnáší testování pneumatiky, než opustí výrobní závod?

Funguje to tak, že si ji robot nasadí a zkouší takzvanou házivost. Následně čeká výrobek rentgen. U každé pneumatiky se tak testuje, jestli není porušena vnitřní celistvost. Pokud dojde k defektu, většinou ho způsobí transport zboží. To se ale stává velmi málo.

Jak na nového výrobce reagovali zákazníci na českém trhu, kde jste s prodejem začínali?

My jsme na českém trhu původně od roku 2003, velmi nám pomohl internetový portál www.NejlevnejsiPNEU.cz, kde si čeští řidiči již dlouhé roky nakupovali pneumatiky i jiných značek. Díky němu jsme měli spoustu zákazníků, kteří nám věřili. To se od začátku osvědčilo a v Česku jsme dokázali prodávat nad očekávání vysoké objemy. Velmi si toho vážíme a plně si uvědomujeme, že druhou šanci by nám český zákazník již nedal. O to větší radost nyní mám, když vidím naše pneumatiky obuté na nějakém autě.

Jaké byly přednosti, které jste u pneumatik Tomket zdůrazňovali zákazníkům?

Na prvním místě to byla dlouhá záruka, kdy na pneumatiky značky Tomket poskytujeme doživotní garanci na skryté vady. Druhým argumentem je možnost vrátit během třicetidenní lhůty pneumatiky, které si již zákazník nasadil na své auto a používal je, a to bez udání důvodu. V neposlední řadě to byla i příznivá cena - snad každý uvítá, že může ušetřit. V našem případě je to dáno i tím, že přes velký objem prodaných pneumatik nemáme nabubřelý aparát manažerů a pneumatiky se de facto prodávají samy.

Kolik ročně prodáte v tuzemsku pneumatik?

V případě českého trhu jsme v roce 2017 prodali asi 100 tisíc kusů. Od té doby jsme každý rok rostli nejméně o padesát procent. Letos tak budeme přesahovat hranici 300 tisíc. Mezi novými pneumatikami bychom měli zaujímat na českém trhu zhruba deset procent.



Po třech letech už asi víte, na co český zákazník slyší.

Překvapivě to není cena. Myslím si, že každý chce mít produkt kvalitní a zároveň kouká po značce. Český zákazník má pocit, že chce vše kupovat levně, ale je také citlivý na povědomí právě o značce. Proto se v Česku prodávají zavedení výrobci pneumatik, kteří jsou dražší. Tuzemský zákazník nemá problém připlatit.

A vaší strategií bylo uvést na trh kvalitní výrobek s nižší cenou?

To je přesné. Český zákazník by nereagoval jen na cenu a navíc by velmi rychle zjistil, kdybychom vyráběli nekvalitní produkt. Dostanete jen jednu šanci.

Základní surovinou pro výrobu pneumatik je kaučuk.

Jaké typy pneumatik dnes nabízíte?

Samozřejmostí jsou letní a zimní a nyní máme jako novinku i celoroční. Ty tady mimochodem byly už před více než dvaceti lety, ale tehdy nedosahovaly technologie takové úrovně. My teď máme celoroční pneumatiku, která splňuje certifikaci i pro zimní podmínky. Pro někoho, kdo nenajezdí příliš kilometrů, je výhodnější nasadit ji na podzim. Vydrží mu do další zimy a dojede ji o dalším létě. Má dobrou přilnavost na sněhu a ledu. Dále začínáme vyrábět pneumatiky i pro nákladní auta a autobusy.

Někteří lidé si ale celoroční pneumatiku dělají z té zimní.

To je podle mě trochu nebezpečné, protože je ten materiál moc měkký. Když je 30 stupňů, může to v zatáčkách klouzat a není to ideální. Když jedete na celoroční, poznáte, že auto zatáčí výborně a brzdí i při vysokých teplotách. Cenově je navíc ta celoroční na stejné úrovni jako zimní. V Německu nyní celoroční pneumatika tvoří na celkovém počtu deset procent, oblíbená začíná být i ve Francii či Itálii. Vidím v ní velký potenciál z pohledu multifunkčnosti, nabízí možnost vyrazit kdykoliv a kamkoliv.

Má nějakou nevýhodu?

Drobnou nevýhodou je o několik procent vyšší hlučnost. To je dané prouděním vzduchu. Samozřejmě ale také záleží na povrchu, po kterém vozidlo jede.

Naznačil jste několik evropských zemí. Díky vašim aktivitám je jasné, že už začínáte působit i v zahraničí. Kde se snažíte zaujmout nové zákazníky?

V Evropě je důležitý trh Německo, ale nepatří mezi ty nejziskovější. Pro každého výrobce je lákavý, ale já ho přirovnávám k místu, kde se pere hodně kohoutů najednou. Všichni tam posílají to nejlepší a všichni chtějí uspět. První rok jsme toho tolik neprodali, zákazníci naše zboží testovali a nedůvěra postupně opadá. Pak máme Itálii, kde jsou lidé více otevření novým produktům, či Francii. Důležité jsou i Anglie a Španělsko.

V Itálii se marketingově prezentujete jako partner fotbalové Fiorentiny. Proč právě tento klub?

Je to známý italský klub. Pro nás bylo důležité, že nerozděluje fotbalovou scénu. Nepatří mezi ty kluby, které někdo buď miluje nebo nenávidí. Zároveň je to známá značka. Teď mají nového majitele a spolupráce nás velmi lákala.

V případě fotbalu jste ale neskončili jen u Itálie.

Vzhledem k ohlasu, jaký si toto spojení získalo, jsme uzavřeli partnerství s dalším evropským velkoklubem, skotským Glasgow Rangers, kde budeme mít i své logo na dresu. Toto spojení je pro nás snad ještě důležitější, protože ambasadorem značky Tomket se stal i současný trenér Steven Gerrard, dlouholetý hráč Liverpool FC a anglické reprezentace. Rangers chtějí bojovat o Ligu mistrů, čeká je oslava 150. výročí. Jsme rádi, že u toho můžeme být. Od nové sezony dostaneme několik minut prostoru také při utkání anglické Premier League. Objevíme se na stadionech čtyřech klubů: Southamptonu, Wolverhamptonu, Newcastlu a jednáme o Brightonu či Aston Ville. Dosah takové reklamy je celosvětový a máme z toho radost.

Jaké země tedy máte v hledáčku nyní?

Kromě posílení prodejů v Evropě, kde jsme z pohledu České republiky stále ještě na začátku, máme ambice pro vstup na takové trhy jako jsou USA, Kanada, Mexiko, Brazílie či Čína. Přestože je svět globalizovaný a za měsíc můžete dopravit zboží na druhou stranu světa, tak existuje stále mnoho celních bariér, které pro běžného zákazníka produkty prodražují. Z tohoto důvodu vyrábíme v několika zemích a v příštím roce budou pneumatiky sjíždět i z nové evropské továrny, která je budována naším partnerem v Srbsku, jak jsem již zmínil.

Kolik pneumatik prodáváte v České republice a v Evropě?

V České republice nese nyní přibližně každá desátá prodaná pneumatika logo Tomket, v Evropě chceme mít do dvou let podíl přesahující jedno procento, což představuje více než dva miliony kusů ročně.

Jak jste pociťovali události letošního roku, kdy celý svět zasáhl koronavirus?

Dotklo se nás to. Vyrábíme v Asii, takže jsme s určitým předstihem věděli, co se stane. V Číně došlo na odstávky na několik týdnů. Někde bylo možné vyrábět, jinde ne. Trochu jsme se proto báli, jestli máme v Česku dostatečné zásoby, ale dopadlo to dobře.

Prodávaly se pneumatiky v zahraničí?

Dubnové a květnové prodeje se ve Francii a Itálii blížily k nule. To se v Česku nestalo, v dubnu jsme byli už na polovině a pak se dostali zhruba na 70 procent a pořád rosteme. Situace se zlepšuje i na západě Evropy, kde jsme dokonce meziročně narostli o 50 procent.