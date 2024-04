Pomůže rozhlednám beton? Dřevěné konstrukce na jihočeských kopcích uhnívají

Dřevěnou vyhlídku na vrcholu Knížecí stolec ve vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku armáda v zimě zbourala kvůli havarijnímu stavu. Podobný osud měla i další ze šumavských vyhlídek, volně přístupná dřevěná vížka v Borových Ladech zanikla před několika roky kvůli hnilobě po dvacetiletém provozu. Delší životnost by přitom do budoucna mohl zajistit odolnější materiál, na Šumavě ho však musí nejdříve povolit.

O betonovou rozhlednu na Boubíně, která by nahradila stávající smrkovou konstrukci, dlouhodobě usiluje Kubova Huť na Prachaticku coby její provozovatel. Projekt stavby je nachystaný, připravilo ho renomované architektonické studio Mjölk.

„Na místě stávající vyhlídky navrhujeme novou rozhlednu. Překvapivě jsme pro ni zvolili betonovou konstrukci. Ve spojení s moderními technologiemi umožňuje ultra-vysokopevnostní beton navrhovat architekturu, která se svou subtilností přibližuje konstrukcím z oceli, ale má estetiku přírodního materiálu,“ popsal architekt Jan Vondrák.

Do klimaticky složitějších prostředí je podle něj vhodné použít materiály, které dokážou dřevo nahradit. „A to modernějšími způsoby konstrukcí, jež v náročném prostředí obstojí a zároveň v panenském prostředí nenapáchají škody. V podmínkách vrcholových partií Boubína je životnost dřevěné konstrukce nízká, vyžaduje časté opravy a s nimi spojené zásahy v přírodně cenné lokalitě. Právě proto jsme se v projektu rozhodli použít speciální beton,“ vysvětlil Vondrák.

Současná rozhledna stojí na vrcholu v nadmořské výšce 1 362 metrů od roku 2004. „Za tu dobu už byly tři robustní opravy, každá stála zhruba 1,5 milionu korun. Poslední jsme dělali v září. Měnili jsme nosné prvky, nejdéle příští rok nás to čeká zase za milion,“ uvedl starosta Kubovy Huti Zbyněk Klose s tím, že náklady dokáže pokrýt výnos ze vstupného. Od roku 2020 návštěvníci za výhled platí 50 korun.

Rozhledna se nachází v první zóně, která spadá pod nejvyšší stupeň ochrany na území chráněné krajinné oblasti (CHKO). Protože zákon umisťování nových staveb na tomto území zakazuje, musí se zažádat o výjimku. Současná vyhlídka získala povolení jako dočasná stavba na 25 let, to vyprší koncem roku 2027. Kubova Huť tak musí žádat o nové.

„V případě rozhledny na Boubíně je potřeba zdůvodnit veřejný zájem a zároveň musí být vyloučený negativní vliv na prostředí a předměty ochrany,“ sdělila už dříve vedoucí odboru ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava Silvie Havlátková.

Loni v srpnu se uskutečnilo k této věci jednání. „Byli tam přítomni zástupci národního parku a CHKO, architekti a další odborníci přes materiálové inženýrství. Řešili jsme, jak se chová materiál, ze kterého bychom rozhlednu rádi postavili. Nemám zatím dojem, že by tomu byli místní ochranáři přírody naklonění,“ zmínil starosta.

Zpátky na Rýdův kopec

A po devíti letech chátrání se péče dočkala rozhledna Rýdův kopec v jindřichohradecké části Děbolín. Krátce po jejím zpřístupnění v roce 2015 se objevily problémy s kvalitou nátěru. Následoval letitý spor s dodavatelem, který skončil finančním vyrovnáním. Stavba ale roky pustla a nemohla plně sloužit návštěvníkům.

„Zatékalo do vnějšího dřevěného schodiště a začalo praskat. Teď ho předěláváme a zároveň přibude nové obložení. Práce v podstatě finišují. Budeme dělat druhý nátěr, aby se vše stihlo do sezony,“ přiblížil Martin Hlídek, jednatel firmy Vertigo Písek, která pro Jindřichův Hradec stavbu od listopadu opravuje za čtyři miliony korun.

Zaniklou šestimetrovou rozhledna, jež sloužila turistům Knížecího stolce od léta 2012, Vojenské lesy a statky (VLS) nahrazovat neplánují.

„Nová se aktuálně stavět vůbec nebude, a to především s ohledem na skutečnost, že byla zrušená i turistická trasa vedoucí na Knížecí stolec. Ostatně i před zrušením vstupu veřejnosti do vojenského výcvikového prostoru Boletice by stavba funkční, dlouhověké a bezpečné rozhledny nebyla ekonomicky únosná,“ sdělila mluvčí VLS Martina Vyskočilová.