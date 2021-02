Rozhledně na šumavském Boubíně pomalu dochází čas. Plánují postavit novou

Na vrch Boubína přichází mladý pár. Míří přímo k rozhledně. Oba překvapuje, že místo dveří je u vstupu na dřevěnou věž automat a turniket. Proto vytahují kartu, platí každý 50 korun a za chvilku už stoupají po schodech.

O novince zpoplatnění vyhlídky na šumavském Boubíně už někteří turisté vědí, jiní se s ní seznámí až na místě. „Byl jsem tu asi dva měsíce zpátky, turniket už zde byl, ale ještě nefungoval. Teď je v provozu. Je to tedy novinka, ale už jsem o ní věděl,“ ukazuje na spodek rozhledny Daniel Kropík z Budějovic, jenž nahoru vyrazil s kamarádem.

Další turistka se naopak podivuje. „Jsem celkem překvapená, že se musí platit. Na druhou stranu parkoviště dole v Kubově Huti je zdarma, což je příjemné,“ komentuje.

Právě malé šumavské obci Kubova Huť na Prachaticku rozhledna patří a je jejím hlavním lákadlem pro výletníky. Poplatek na konci minulého roku však nezavedla proto, aby ze spousty turistů finančně těžila.

Peníze vybírá, protože je prakticky nevyhnutelné, že se v příštích letech bude muset současná rozhledna rozebrat a postavit úplně nová. To bude pro malou obec velká investice, a proto už nyní vybrané peníze odkládá na stavbu.

Na oblíbenou rozhlednu v Boubínském pralese ročně zamíří desítky tisíc lidí. Její životnost se však krátí. „Už ji byl obhlédnout odborník. Ještě se vrátí na jaře se vším vybavením a udělá podrobnější průzkum, po kterém získáme více informací. Podle nich pak budeme plánovat dál,“ vysvětluje starosta Kubovy Hutě Zbyněk Klose.

Při výstupu na rozhlednu poklepává na jeden trám, který je na rozdíl od ostatních sytě hnědý. V minulých měsících několik dřevěných klád v konstrukci měnili za nové. Některé totiž zjevně prohnívají.

„První drobnější opravy jsme provedli na podzim 2019. Další pak loni na podzim, kdy se dostalo i na výměnu některých dřevěných částí a vybudování nových betonových patek pod rozhlednou. Patky podpírají vstupní prostor, který dříve zatěžoval konstrukci. Té se nyní ulevilo,“ vypráví Klose a ukazuje na staré klády vyskládané ve sněhu pod věží. Právě toto dřevo muselo pryč, je poškozené hnilobou.

Zatímco nyní mohou odhadovat životnost stavby od oka, po jarním zkoumání bude jasněji. Posudky ukážou, v jaké míře mohou turisté na rozhlednu vstupovat a nastíní časový plán, kdy bude potřeba rozhlednu zbourat a stavět novou.

„Myslím si ale, že s přípravami už musíme začít. I kdyby výsledky ukázaly, že může stát ještě pět let, nějaký čas zabere získat vhodný projekt, sehnat všechna povolení a dát dohromady finance,“ myslí si starosta.

Vstupné na vyhlídku je 50 korun při platbě kartou, o deset korun více při platbě SMS. Platit se dá i pomocí QR kódu. První upozornění na poplatek je na parkovišti v Kubově Huti, druhé po cestě u železnice.

Kasičku zloděj vykradl

V minulosti zkoušeli na Boubíně dobrovolné příspěvky do kasičky, tu se však nezdráhal někdo vykrást. I v prvních týdnech fungování turniketu už kamery zachytily, jak se někteří snaží turniket obcházet.

V podmínkách Boubína bylo složité automat zprovoznit. Zařízení funguje díky fotovoltaickým panelům na vyhlídce, kde jich zavěsili celkem šest. Ze začátku turniket nefungoval v případě, že bylo několik dní zataženo.

Nyní přidali další dvě baterie do úložiště a vypadá to, že problém vyřešili. Panely jsou i zdrojem elektřiny pro kamery.

Současná rozhledna stojí od roku 2004. Zatím je otázkou, jak bude vypadat nová. „Byl bych rád, kdyby zde nadále stála dřevěná. Musí být ale odolnější a snadněji opravitelná. Aby se za dalších 15–20 let nestalo, že budeme znovu bourat a opět investovat miliony do nové,“ upozorňuje Klose. V úvahu přichází materiály jako je dub nebo akát, které vydrží asi 50 až 60 let.

Současná stavba stála tři miliony korun. Se zaplacením tehdy pomohly dotace, dar stavitelské firmy nebo veřejná sbírka. Z rozpočtu obce bylo zhruba 700 tisíc. Nová věž bude jistě dražší. První hrubé odhady jsou 10 milionů korun.