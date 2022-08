Zchátralou Roklanskou chatu na Šumavě čeká místo opravy demolice

Chata, kterou nechal vybudovat Klub československých turistů ve 30. letech, je dlouhodobě zavřená. Přístupná je jen po pohraničním chodníku z německé strany. Turisté se k ní mohou vydat pouze od července do listopadu, protože stojí v oblasti výskytu chráněného tetřeva.

„Lidé ji mohou také vidět na speciálních procházkách divočinou s průvodci. O ty je ale takový zájem, že jsou místa hned plná,“ říká mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Demolice je podle správy parku nevyhnutelná. Upozornila na to Česká televize.

S bouráním však nesouhlasí například starosta Modravy Antonín Schubert. Podle něj by měl stát opravit to, co nechal zchátrat.

„Chata přežila v naprostém zdraví druhou světovou válku, železnou oponu, ale nepřežila státní péči prostřednictvím Správy NP Šumava. Teď se nesmí opravit, protože by to prý nepřežil tetřev. To je dle mého soudu hloupost,“ reaguje Schubert pro MF DNES.

Zmiňuje, že Roklanská chata stojí na místě, kde byly ještě nedávno nejrozsáhlejší těžby lesa v šumavském parku a kde se vytěžené dříví vytahovalo vrtulníky a odváželo pryč kamiony. „A teď že by tetřeva zabilo pár ran kladivem nebo pár seků tesařskou sekerou?“ pokračuje rozhořčeně Schubert.

Jiná varianta než budovu zbourat však podle Dvořáka nepřipadá v úvahu. „Dřevěná konstrukce je kompletně napadená. A to do takové míry, že by v případě opravy stejně musela být nejdříve celá zdemolovaná a nahrazená novostavbou,“ komentuje situaci.

A takovou možnost rekonstrukce správci v plánu rozhodně nemají. Důvodem je i posudek vlivu na životní prostředí (EIA) vydaný ministerstvem životního prostředí. Ten by ani po opravě zpřístupnění pro veřejnost nepovolil.

„Demolice ale není nic, co bychom pokoutně a v tichosti připravovali. Poslední čtyři roky, a vlastně co máme výsledek EIA, víme, že se tato část parku nemůže zpřístupnit veřejnosti. A to s ohledem na negativní vliv na chráněné živočichy, zejména pak tetřeva hlušce,“ dokládá Dvořák. Oblast v okolí chaty je jádrem jeho výskytu, kde žijí desítky jedinců.

Do chaty se vloupávají vandalové

S demolicí začne správa parku hned po získání povolení. To by mohla mít na podzim. „Pokud to nestihneme do podzimu, budeme to muset nechat na příští rok. Práce je možné provádět jen do konce října, aby dělníci ptáky rušili co nejméně,“ konstatuje Dvořák.

Z místa má zmizet vše včetně základů. I přesto, že je bývalá turistická útulna v žalostném stavu, stále častěji láká různé dobrodruhy a vandaly k vloupávání dovnitř.

„Snažíme se stále zabezpečovat přístup do chaty, ale pravidelně se stává, že najdeme vypáčené dveře i okna. Lidé dovnitř lezou a teď opravdu nikdo neví, kdy to celé spadne. Na jedné straně je například úplně propadnutá střecha,“ varuje mluvčí.

Kvůli záchraně Roklanské chaty se už před lety uvažovalo i o jejím zařazení na seznam kulturních památek. Tato iniciativa však narazila na ministerstvu kultury, které to odmítlo, a to hlavně kvůli špatnému stavu objektu.

Na německé straně byla v podobné situaci chata Schwarzbachklause v Bavorském lese, která stojí nedaleko hranic poblíž obce Finsterau. „Tu prohlásili a udržují jako kulturní památku. Sice byla za velké peníze opravená, ale je nepoužívaná. To by byl i náš případ,“ zmiňuje Dvořák. I tam jakékoliv využití rovněž zakazuje ochrana přírody.