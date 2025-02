Led na Lipně láká riskující řidiče. Jen kousek dál přitom stále funguje převoz

Řidička zastavila svou Škodu Octavii u břehu lipenské přehrady, vystoupila z auta a rozhlédla se. Další převoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou na Českokrumlovsku podle jízdního řádu jel zase až za hodinu.

„Nebo to můžete zkusit po ledu,“ překvapil ji s úsměvem jeden z mužů, kteří přijížděli v autě a parkovali za ní. „To zase ne, já chci ještě nějakou dobu žít. To já se tu radši projdu a počkám si. Je to bezpečnější,“ mávla rukou řidička a zamkla své auto.

Jiní motoristé však už sílu ledu na lipenské přehradě zkoušejí a zamrzlou hladinu přejíždějí. I když má sílu okolo 23 centimetrů, pořád je to nebezpečná varianta.

„Vím, že tu kluci letos už jeli. Ale s autem, které mělo dejme tomu o tunu méně. V této situaci bych si to v mém velkém autě netroufl,“ přemítal Tomáš Bláha, který se svým terénním pick-upem zrovna vyjížděl z převozu na pevninu.

Ti, kteří se přeci jen rozhodnou, že zamrzlé Lipno přejedou, najíždějí z hornoplánské písečné pláže a v Bližší Lhotě pak vyjedou zase na břeh na místě, kde je do vody udělaný sjezd. Led však není všude stejný a jsou v něm velké rýhy, do kterých se dá snadno autem zajet a v nejhorším případě tam i zapadnout.

„Pár aut tudy jelo, většinou to byli místní. Ale ani ti se nás nezeptali, kudy to můžou vzít. Najít tu správnou cestu není jen tak,“ upozornil převozník Patrik Štěpánek.

„Led nyní pohodlně unese menší škodovku. Ale teď se na něj najet z pláže stejně moc nedá, protože se u břehu nahromadil led a přejet ho je složité,“ přidal muž, který se stará o převoz. A ten stále jezdí. Jen pár desítek metrů od trasy, po které lidé Lipno přejíždějí, nabízí daleko bezpečnější variantu, jak se dostat na druhý břeh.

„Staráme se o to, aby nám dráha nezamrzla. Takže ji projíždíme menší loďkou i přes noc. Tím rozbíjíme led, sekáme ho a prorážíme. Velký převoz jezdí tedy nepřetržitě, a jak začaly jarní prázdniny, zájem máme solidní,“ zmínil kapitán hornoplánského převozu Karel Kukačka.

Zamrzlá hladina největší tuzemské přehrady láká v těchto dnech stovky bruslařů i takzvaných kiterů, kteří se na speciálních saních s bruslemi nechávají táhnout po ledě zavěšení za větrem hnanou plachtou.

„Led je vhodný pro bruslení a další aktivity, i když je místy hrbolatý a je třeba dávat pozor na trhliny, které mohou být nebezpečné. Doporučuji držet se poblíž břehu,“ radí Milan Bukáček, šéf vodní záchranné služby ČČK sídlící v Dolní Vltavici.

V těchto dnech je led na přehradě hodně kluzký bez napadaného sněhu. „Proto doporučujeme používat při chůzi na ledě nesmeky. O víkendu jsme například vyjížděli ke zraněnému Rakušanovi, který na ledě uklouzl nedaleko Kyselova. Měl podezření na zlomený krček kyčle pravé nohy. Zranění je na ledové magistrále ale více,“ varuje Bukáček.