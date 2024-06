Šofér si po honičce s policisty dal noční koupel, schoval se před nimi do řeky

Ve středu 19. června po půl jedenácté večer spatřili protivínští policisté u místní čerpací stanice vůz značky Audi. Protože věděli, že patří muži, který má zákaz řízení za dřívější prohřešky, chtěli auto a jeho osádku zkontrolovat.

Řidič však začal před hlídkou ujíždět po silnici I/20 směrem na Radčice a pokračoval dál na Strakonicko, odbočil na polní cestu až na louku a dál k poli.

„Tím jeho zběsilá jízda pouze začínala. U pole se musel otáčet, takže se k němu policejní hlídka přiblížila a dávala mu pokyn k zastavení. On ale opět dupl na plyn a ujížděl dál,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Hlídka pronásledovala vůz do obce Lidmovice, kde projel na červenou úsek s jednosměrným provozem, kde se pracuje na silnici. Pokračoval na Skočice a dál vysokou rychlostí do Pohorovic a Křtětic. Do pronásledování se tam připojili také vodňanští policisté.

Stíhán dvěma policejními vozy pak šofér vjel na polní cestu a po několika stovkách metrů se dostal až k řece Blanici. Vyskočil z auta a utekl do rákosí. Ve vozidle zůstali dva spolujezdci, muž a žena.

„Do noční pátrací akce po uprchlém řidiči se zapojili také policisté z Radomyšle, policejní psovod se služebním psem a dokonce zprvu trochu vyděšený myslivec, který tam byl na čekané,“ uvedla mluvčí.

Psovod byl po chvíli úspěšný, jeho pes muže vypátral, jak se schovává po krk potopený v řece. Pes řidiče vyštěkal, policisté zabahněného muže zadrželi a skončil v poutech. Následovala eskorta na policejní služebnu.

Řidičem byl opravdu muž se zákazem řízení. Přitíží mu, že se odmítl podrobit zkoušce na alkohol i testu na omamné a psychotropní látky. Případ dál řeší protivínští policisté.