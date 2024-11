Náklaďák se nevešel pod most. Náraz vážně porušil konstrukci a posunul koleje

11:22

Řidič nákladního auta pobořil železniční most u Čimelic na Písecku. Snažil se ho podjet s vozem vysokým 3,8 metru, přestože značka upozorňuje na to, že to zvládnou jen vozy do 3,1 metru. Konstrukce je tak poničená, že tam Správa železnic bude muset postavit provizorní most. Škoda je vyčíslená na 16 milionů.