Jihočeši vykoupili respirátory v lékárnách v Táboře i Budějovicích

„Čekali jsme nápor, ale ne až takový. Momentálně už na skladě žádné respirátory nemám. Za pátek a sobotu jsme vyprodali zásoby, které normálně stačí na měsíc. Mám ale od půlky února objednané další. Věřím, že dodavatelé splní, co slíbili, a nejdéle během týdne budu mít dostatečnou zásobu,“ potvrdil například Vladimír Novotný, provozní táborské lékárny U Bílého jednorožce.

V písecké lékárně U Svaté Anny sice respirátory ještě mají, zájem zákazníků se o ně od pátku podle majitele lékárny Marka Bárty zvýšil zhruba desetkrát.



„Do doby, než vláda vyhlásila, že budou povinné, je lidé tolik nekupovali. Připadáme si, že nejsme lékárna, ale prodejna ochranných prostředků. Pomalu neprodáváme nic jiného než respirátory. Teď už lidé moc nechtějí roušky, jejich prodej se téměř zastavil,“ naznačil Bárta.

Fronty se o víkendu tvořily i před lékárnami Dr. Max ve Strakonicích. „Respirátory teď nemáme. Ráno nám je přivezli a za půl hodiny je lidé rozebrali. Berou je i po třiceti kusech, šedesát krabiček je za půl hodiny pryč. Přijdou zase zítra,“ popsala v pondělí sanitářka Helena Káplová s tím, že takovou situaci zde očekávali.

„Bylo to podobné s rouškami, část lidí vždy čeká na poslední chvíli, až vládní rozhodnutí nabude platnosti. Věřím, že jakmile dojde k prvotnímu nasycení, situace se uklidní a lidé pak budou respirátory jen průběžně dokupovat,“ nastínila Káplová.

Výpadky jsou krátkodobé, říká mluvčí lékáren

Také v českobudějovické lékárně Dr. Max u nemocnice stoupla v posledních dnech poptávka odhadem o padesát až sto procent. Běžně zde zákazníci mohli koupit jeden respirátor za 14,90 korun, nyní lékárna o jejich momentálním nedostatku informuje hned cedulí u vchodu. Podobně je na tom pobočka na náměstí Přemysla Otakara II., kde byly respirátory po šesti kusech za 89 korun, jednotlivě je neprodávali.

„Situace v jižních Čechách kopíruje celorepublikovou. O víkendu se, pokud jde o respirátory třídy FFP2, doprodaly v drtivé většině lékáren všechny zásoby z minulého týdne,“ potvrdil mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov s tím, že už v neděli do lékáren i e-shopu začali distribuovat nové dodávky a další budou následovat v příštích dnech.

„Lokálně mohou být respirátory vyprodané, vývoj je opravdu dynamický. Není ale důvod k panice. Jde o krátkodobé výpadky řešitelné řekněme v řádu jednoho dne,“ sdělil Petrov, podle kterého je situace úplně jiná než na jaře, kdy panoval dočasně globální výpadek ochranných prostředků.

„Respirátorů je zkrátka zatím na trhu dost, jedná se jen o kapacitu distribuce. Pokud jde o objem, který tento týden očekáváme u dodávek respirátorů do našich lékáren a e-shopu, bude to určitě víc než milion kusů,“ informoval Petrov.

Dodal, že naléhavé potřeby je možné řešit při momentálním výpadku prodejem ústenek. „Zdvojené chirurgické roušky jsou přípustná alternativa. U těch nezaznamenáváme ani momentální výpadky,“ podotkl Petrov.

Podobný postup radí i lékárník Vladimír Novotný. „Myslím, že klíčové je, aby lidé správně používali ochranné pomůcky, které už mnohdy doma mají. To znamená, klidně i ručně šitou roušku, přes ni chirurgickou. Ale musí je mít správně nasazené a správně se o ně starat,“ míní Novotný.

Lékárníci se ale současně shodují v tom, že lidé dnes více opomíjejí další způsoby ochrany zdraví. „Všichni teď řeší respirátory, ale zapomíná se na mytí rukou a používání dezinfekčních gelů, což podle mého názoru chybí v informacích. Aby to bylo co nejkomplexnější a ochrana co největší, musí být splněno všechno,“ upozornil lékárník Novotný.