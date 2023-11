České dráhy zůstanou na jihu Čech déle, příští rok dodají nové vlaky

Když loni vyjely na jihočeské koleje moderní RegioPantery, mohlo se zdát, že to bude na delší dobu s obnovou regionálních vlaků vše. Po čtvrtečním jednání krajských zastupitelů je ale jasné, že už brzy přibude na železnici dalších pět těchto jednotek. Dočkají se tak i cestující na tratích České Budějovice - Horní Dvořiště a Rybník - Lipno nad Vltavou.

Krajští zastupitelé totiž schválili uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici s Českými drahami (ČD). A právě díky tomu se nové oblíbené RegioPantery objeví na kolejích už příští rok.

„Dohromady jich budeme mít v Jihočeském kraji devatenáct. První čtyři slouží už od roku 2013,“ zmínil na jednání náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák (ČSSD). Velká dodávka dalších deseti souprav vrcholila loni.

Schválení nové smlouvy podpořilo 38 zastupitelů, proti byli čtyři a zdrželi se dva. Problém s uzavřením smlouvy měl klub Pirátů. Jeho člen Martin Kákona nepovažoval za vhodné, že ČD získají nový kontrakt na základě přímého zadání, tedy bez výběrového řízení.

„Podle mě tím Drahám poskytujeme jistou výhodu,“ zmínil. Na něj navázal stranický kolega Josef Soumar. „Chybí mi nějaký poptávkový materiál, který by ukázal výhodnost této smlouvy. Nemáme relevantní podklady, proč to podpořit,“ argumentoval.

Testování u Lipna dopadlo dobře

Krák na to reagoval s tím, že přímé zadání je možné a poprvé se o něm hlasovalo už před rokem. Pak vše viselo na evropském věstníku smluv, aby nakonec hejtmanství dostalo souhlas, že je takový postup možný.

„Tohle navíc nebylo o novém výběrovém řízení. Pokud bychom nepřistoupili k této smlouvě, dál by platila ta stávající z roku 2019, kterou bychom měli až do roku 2029. Dráhy by k nám ale nepořizovaly tyto nové jednotky,“ zdůraznil hejtman Martin Kuba (ODS). Díky nové smlouvě bude s nástupem nových jízdních řádů v prosinci trvat spolupráce dalších deset let.

V uplynulých měsících už ČD RegioPantery na Lipensku testovaly a ukázalo se, že je tam jejich provoz možný. Nové jednotky umožní také přímé vedení vlaků v úseku Jindřichův Hradec / Tábor - České Budějovice - Lipno nad Vltavou. Tím se zvýší komfort cestujících a rychlost.

A RegioPantery budou také vybavené evropským zabezpečovacím systémem ETCS, který bude už brzy na tratích povinný. Dráhy je nasazují na jihu Čech například na elektrifikovaných tratích do Strakonic či Českých Velenic. Až uvedou do provozu dalších pět kusů, nebudou už pouze na trase Tábor -Bechyně, tedy na legendární Bechyňce.

Nasadí i polské soupravy RegioFox

Pro období platnosti jízdního řádu 2023/2024 Jihočeský kraj předpokládá, že na základě této smlouvy zaplatí přes 580 milionů korun za více než 2,9 milionu najetých takzvaných vlakokilometrů. V přepočtu je to bezmála 200 korun na vlakokilometr. Celkově kraj ročně zaplatí za dopravní obslužnost více než 1,9 miliardy. V této sumě je započítaná i autobusová doprava.

České dráhy se chystají na jihu Čech modernizovat i na tratích, které nejsou elektrifikované. Postupně nasadí sedm motorových jednotek RegioFox polského výrobce Pesa Bydgoszcz. Soupravy budou určené například pro trať Tábor - Písek.

Vlaky RegioFox jsou poháněné motory Rolls-Royce, které umí kromě nafty jezdit i na biopalivo HVO. Soupravy mají bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, wi-fi, vakuové WC s přebalovacím pultem nebo audiovizuální informační systém s LCD monitory. Vejde se do nich také osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky. Mají 115 míst k sezení.

„Jsou vybavené také sčítacím systémem cestujících, který nám a objednatelům dopravy poskytne lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů,“ řekl před časem náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. RegioFox dokáže jet rychlostí až 120 kilometrů za hodinu.

25. září 2022