V Týně nad Vltavou hledají ředitele centra kultury. Už šestého za devět let

Pozice ředitele Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV) v Týně nad Vltavou se nyní s nadsázkou jeví jako jedno z nejméně perspektivních zaměstnání široko daleko. Radní totiž minulý měsíc odvolali Michala Madara, který ve funkci vydržel necelý rok a půl. Je to za posledních devět let už pátý ředitel, kterého rada buď odvolala, nebo sám skončil na vlastní žádost.

Tématem se zabývali také zastupitelé na svém posledním výjezdním zasedání v místní části Předčice, kde ho otevřel opoziční zastupitel Jan Novák (Piráti). Toho zajímaly hlavně důvody odvolání Madara a také, za jakých podmínek bude vypsáno výběrové řízení na jeho nástupce. Než bude vybrán, centrum provizorně povede dosavadní zástupce ředitele Miroslav Bžoch.

Podle starosty města Karla Hladečka (ProTejn) měl Madar problémy s plněním běžných úkolů, které mu rada města průběžně zadávala. „Dali jsme mu na začátku prostor, aby uvedl chod centra po předchozím vedení do pořádku. V březnu nám předložil plán, jakým způsobem mají být věci napravené, a po necelém půlroce jsme provedli v MCKV další kontrolu,“ přiblížil starosta pozadí odvolání Madara.

„Prodej auta pro nás byla poslední kapka“

V posledních měsících si prý ředitel přestal plnit své pracovní úkoly, což vedení města začínalo znepokojovat. „Nebyly nijak náročné, týkaly se například úklidu dvorku a podobně. Zároveň jsme od něj dostávali podklady o využití služebního vozidla, které nebyly zcela v pořádku. To bylo pro nás impulzem ke kontrole toho, jak centrum vede,“ doplnil Hladeček.

Poslední přešlap Madar způsobil, když prodal jedno ze služebních vozidel, o čemž ale měla rozhodovat rada města. Té však přišel pouze e-mail od ředitele MCKV s tím, že vozidlo už je prodané. Podle starosty Hladečka tak porušil zřizovací listinu instituce s tím, že neměl usnesení vedení města k takovému rozhodnutí.

„Prodej auta sice nebyl jediný důvod k jeho odvolání, ale byla to pro nás poslední kapka, která nás k tomu vedla. Od té doby vede centrum jeho zástupce Miroslav Bžoch, a to minimálně do té doby, než si ujasníme, jak budeme postupovat dále,“ vysvětlil Hladeček.

Redakce MF DNES se pokoušela kontaktovat samotného Madara. Jeho telefon byl ale vypnutý a na dotaz o komentář k odvolání zaslaný SMS zprávou nereagoval.

Na pozici se hlásí málo uchazečů

Zastupitel Novák na jednání zároveň připomněl, že s obsazením postu jsou ve městě dlouhodobé problémy. „Hlásí se do něj velmi málo lidí a jejich kvalita nebývá nijak závratná. Myslím si, že by stálo za to v případě výběrového řízení na nového ředitele posílit propagaci a oslovit případně personální agenturu. Místo podle mě není prokleté, jen mu chybí propagace,“ navrhl Novák.

S tím souhlasil i Hladeček, nicméně zároveň připomněl, že bude třeba v centru provést důkladnou inventarizaci. „Chceme případnému budoucímu nástupci zajistit, aby mohl bez obav zasednout takzvaně k čistému stolu. K tomu nám pomůže také aktuální veřejnosprávní kontrola, která předcházela odvolání pana ředitele,“ doplnil starosta.

Na něj ale navázala opoziční zastupitelka za ODS a vedoucí městského muzea Martina Sudová s tím, aby se ostatní zastupitelé důkladně zamysleli, zda je vůbec nutné udržovat při životě MCKV jako příspěvkovou organizaci města.

„Jestliže existuje od roku 2009 a vystřídalo se v jejím vedení už sedm ředitelů, je něco špatně. Nemusí nutně zaniknout celá organizace, kulturní dům by se mohl ponechat jako samostatná příspěvková organizace, protože je schopný generovat zisk,“ nastínila Sudová.

Starosta na ni zareagoval s tím, že vedení města zvažovalo i tuto variantu, ale spíše se přiklání k zachování MCKV v podobě, v jaké je nyní. Sudová nicméně navrhla, aby se k tématu svolalo mimořádné jednání zastupitelstva. „To jediné má pravomoc zřídit a rušit takovou příspěvkovou organizaci. Bylo by skvělé, kdyby se k tématu vyjádřili všichni zastupitelé,“ dodala.