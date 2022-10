Novinka na sloupech vysokého napětí pomáhá zabránit většímu výpadku proudu

Plošina nákladního vozu pomalu šplhá podél sloupu vysokého napětí vzhůru. Stojí na ní technik s drátem v ruce, u konzole sloupu s ním udělá několik rychlých pohybů a silný drát se pomalu napíná mezi dvěma stožáry.

Chvíli předtím společně s kolegy připevnil na ten samý sloup nedaleko Pluhova Žďáru na Jindřichohradecku speciální zařízení nazvané recloser, které má při špatném počasí nebo jiných nehodách omezit výpadky elektřiny v okolí.

„Je to ve zkratce inteligentní vypínač, který umí rozpoznat, odkud přichází porucha po lince venkovního vedení vysokého napětí. Instalujeme je do sítě kvůli tomu, že nám umí sdělit informace, v jakém směru od něj se porucha nachází, a zvládne tak velkou část odběratelů udržet připojené k distribuční síti,“ vysvětluje smysl instalace recloseru technik Jiří Franěk z jindřichohradecké správy EG. D.

Speciální zařízení dokáže při různých nehodách vypnout jen část linky, zatímco dosud se v případě poruchy musela vypínat v celé své délce.

Například u Pluhova Žďáru je dlouhá 40 kilometrů. Recloser instalovaný u obce se nachází přibližně v polovině. „Vzdálenost ale není v tomto případě jediným určujícím faktorem, záleží také na počtu odběratelů v daném úseku,“ doplňuje Franěk.

Začali s nimi před deseti lety

Recloserů je nyní v rozvodné síti EG. D na jihu Čech a v části Pelhřimovska šedesát. Letos jich pracovníci společnosti nainstalovali patnáct. „V Česku jsme s nimi začali před deseti roky, kdy se jednalo o pilotní projekt. Vzhledem k tomu, že se osvědčily, přidáváme další, s čímž počítáme i do budoucna,“ říká vedoucí českobudějovického dispečinku vysokonapěťového a plynárenského rozvodu EG. D Jan Chromý.

První z nich se v Jihočeském kraji podařilo nainstalovat v roce 2019, tedy až v době, kdy prošly nutným zkušebním obdobím.

„Letos jsme je na Jindřichohradecku umístili například u Studené, Slavonic, Kardašovy Řečice, u Pluhova Žďáru a na Táborsku například u Vlkova. I když v otázce instalace nejde o nic složitého, vždy je třeba spolupracovat na více úrovních,“ dodává vedoucí Regionální správy Jindřichův Hradec Michal Vogel.

Právě u Pluhova Žďáru technikům EG. D. předcházela práce elektromontérů, kteří na místě postavili nový sloup, ten starý byl již na konci své životnosti.

„Nemělo by tedy smysl na něj dávat nové zařízení. Vedle toho jsme vyměnili vodiče, které jsou v nejbližším okolí sloupu a recloseru. V opačném případě bychom museli na vodičích dělat spojky, což je další možné místo vzniku poruchy,“ připomíná Franěk.

Zařízení jsou navíc nastavená na každou linku zvlášť, a to kvůli její délce i počtu připojených odběratelů.

„Kolegové před chvílí zkoušeli komunikaci s dispečinkem a zařízení již hlásí konkrétní informace o stavu na lince. Vliv na to má i to, zda jsou na ní připojené fotovoltaické elektrárny, nebo jestli je velký odběr kvůli průmyslovým zónám,“ objasňuje na místě Franěk.

Nové sloupy mají takzvané konzole pařát

Horní konzole nového sloupu má navíc neobvyklý zkosený tvar, který má odradit ptáky.

„Často se totiž stává, že při usedání na sloup křídly zavadí o vodiče a tím dojde k jejich úhynu. Nové sloupy už mají takzvané konzole pařát, díky nimž mohou na sloup bezpečně usednout,“ vysvětluje mluvčí společnosti E. ON Roman Šperňák s tím, že recloser by si poradil i s případem, kdy by ptáci způsobili na vedení poruchu.

S těmi se obyvatelé obce o šesti stovkách obyvatel setkávají pravidelně, nicméně podle starosty Petra Nohavy není problém nijak závažný.

„Stává se to maximálně třikrát do roka, a to vždy na pár desítek minut. Když jsme zavolali na linku distributora, do chvíle bylo vše vyřešené. Pokud se ale tímto podaří výpadky dodávek ještě snížit, rozhodně to vítám,“ ujišťuje starosta.

Jedna z prvních jihočeských linek vybavených recloserem vede na Lipensku a napájí přímo z hráze přehrady okolí Lipna nad Vltavou, Frymburku a dále Černé v Pošumaví. V lesnatém úseku mezi posledními dvěma jmenovanými obcemi často kvůli pádům stromů vznikaly poruchy, které odpojily od proudu všechny domácnosti připojené na tuto linku.

„Dnes už ale umíme v případě nehody odpojit část linky začínající až za Frymburkem, takže omezení se dotýká pouze obyvatel Černé, a dispečeři tak mají o poznání menší úsek, na němž hledají závadu,“ dodává Chromý.