Vyléčené ženy z kalendáře dokazují, že rakovina není konec světa

Když se studentka Nikola Schwarzová z Českobudějovicka vyléčila z rakoviny, lidé z okolí jí říkali, že ji obdivují za to, že obávanou nemoc zvládla.

„Jenže není co obdivovat, protože souboj s rakovinou člověk buď vyhraje, nebo prohraje. A mezi tím nic není. Buď bude bojovat, anebo to prostě vzdá. A z toho vzniklo motto Vítěz bere všechno, protože když člověk vyhraje, tak vyhraje život – a ten je to všechno,“ říká 23letá Nikola Schwarzová.

Vítěz bere všechno je název kalendáře na rok 2020, který nafotila její sestra Lucie s onkologicky nemocnými ženami. Jeho prodejem chce studentka pedagogické fakulty Nikola podpořit maminky, které procházejí onkologickou léčbou a jsou sdruženy v organizaci Maminy s rakovinou.

„Nápad nafotit kalendář vznikl, když jsem sama seděla na kapačce chemoterapie v Praze. Byla jsem tam poslední a povídala si se zdravotní sestrou, která před časem také rakovinou onemocněla. Líbilo se mi, že za tím nezabouchla dveře, ale pomáhá těm, kteří si procházejí tím samým. A tak jsem pro ně chtěla udělat taky aspoň něco malého,“ vysvětluje.

Povzbuzuje ostatní

V kalendáři jsou maminky, které se během své nemoci staraly o rodinu, o malá miminka, a byly oporou svým dětem, i když samy byly mnohdy na dně. Jsou tam i ženy, které už jsou vyléčené, pro povzbuzení ostatním, že je reálné se z rakoviny vyléčit a vrátit se do běžného života.

„Za všemi nafocenými ženami jsou úžasné příběhy. Máme tam třeba Barču, která měla nádor v hlavě. Lékaři jí kvůli němu vyndali i kus lebky a řekli jí, že už nesmí otěhotnět. Ale ona i navzdory tomu přivedla na svět krásného zdravého syna,“ líčí Nikola Schwarzová s tím, že fotografie z kalendáře nechaly se sestrou vytisknout i jako obrazy, které po dvou plánovaných výstavách v Budějovicích poputují do onkologických center v celé zemi.

První výstava obrazů žen z kalendáře ve fantasy stylu s různými zvířaty byla ve vzdělávacím pavilonu Zoo Hluboká, nyní se přesouvá do krajského města. Od poloviny prosince si je můžete prohlédnout ve studentském klubu Kampa v kampusu na Branišovské. V lednu se přesune do Metropolu. Kalendář lze pořídit i přes e-mail vitez. bere.vsechno@seznam.cz.

Všichni, kteří se s rakovinou setkali, dobře vědí, že toto onemocnění je náporem nejen na psychiku, ale i na finance pro pacienta i jeho nejbližší. Ačkoli léčbu hradí pojišťovny, pacient si platí různé doplňky, přibudou náklady na domácí péči.

Nikola Schwarzová se setkala s rakovinou před třemi lety. V té době ji přijala ke studiu Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, kvůli nemoci však musela školu přerušit.

„Když jsem si našla v levém nadklíčku bulku, všichni mě uklidňovali, že je to jenom tuková boule. Ačkoli mě praktický lékař poslal na všechna dostupná vyšetření, výsledky byly v pořádku,“ vzpomíná.

„Malíři mi zachránili život“

Po několika měsících však doma zkolabovala a sužovaly ji vysoké horečky, proto ji maminka odvezla do budějovické nemocnice. Studentka ležela na infekčním oddělení, a protože zrovna celé patro malovali, oznámili jí, že ji musí přesunout na ORL do dolního areálu nemocnice.

„A já se tomu do dneška směju, že mi malíři zachránili život, protože tam byl primář, který mě donutil jít na vyndání té boule. Z jejího vzorku zjistili, že mám Hodgkinův lymfom, zhoubné nádory v lymfatickém systému, a okamžitě mě poslali na léčbu do Prahy,“ popisuje.

Léčba složená z chemoterapie a ozařování u ní trvala dohromady tři čtvrtě roku. Studentka si libuje, že jí přinesla do života i spoustu nových přátel a také ji naučila zvolnit předtím zběsilé životní tempo.

„Chtěla bych lidem říci, ať neřeší prkotiny. A jestli někdo právě zjistil, že má rakovinu, fakt to není konec světa. Dá se to zvládnout. Je to hrozně těžké, ale opravdu se to dá zvládnout,“ dodává Nikola Schwarzová.