Naše logo máme i v Premier League, říká šéf e-shopu s pneumatikami

Když 4. ledna fotbalový útočník Danny Ings vstřelil za Southampton doma vítěznou branku proti Liverpoolu, zářilo na stadionu logo českobudějovické značky pneumatik Tomket. Povedená trefa obletěla svět a s ní i červenobílý nápis. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Vnímali jsme intenzivní návštěvnost na našem webu z celého světa. Teď nám pravidelně přichází nabídky z nejrůznějších zemí,“ usmívá se zakladatel e-shopu s pneumatikami Nejlevnejsipneu.cz Radek Grill.

Ten s vlastní značkou pneumatik prorazil na českém trhu a teď proniká i do zahraničí. S tím mu ve velkém pomáhá řada fotbalových partnerství. Třeba s italskou Fiorentinou, skotskými Glasgow Rangers nebo německým Stuttgartem.



Používají vaše pneumatiky i hráči klubů, které podporujete?

Už jsme to řešili. Třeba v italské Fiorentině se nás ptali, jestli máme zájem jim pneumatiky dodávat. Myslím, že k nějaké dohodě došlo. Jen mě trochu překvapilo, že stáli o poměrně velkou slevu, přestože naše pneumatiky jsou už tak dost levné. (smích) Nicméně ano, průběžně o tom jednáme.

Fiorentina představovala vaši první fotbalovou spolupráci v zahraničí. Jak těžké je k takové dohodě dojít?

Nejsložitější je domluvit se na ceně, kde se to vždy zasekne. Všechno ostatní je velmi jednoduché. Sponzor něco přináší a cílem je dostat za co nejnižší částku maximum prostoru. Řeší se loga na stadionu, práva k hráčům, jestli jsme vidět při rozhovorech pro televizi. V případě Fiorentiny jsme na stadionu či třeba na tiskových konferencích.

Hádám, že jste si Fiorentinu vybrali i proto, že v Itálii nemá žádného vyloženého rivala na rozdíl od ostatních velkoklubů.

Byl to jeden z těch hlavních důvodů. Jsou tam i populárnější kluby, u nichž by však náklady byly výrazně větší. Tohle byla dosažitelná cesta s určitým přesahem.

Pak přišlo Skotsko a dohoda s týmem Rangers FC z Glasgow, kde má Tomket dokonce logo na dresu. Proč právě tento klub?

Důvodů bylo více. Chtěli jsme si vyzkoušet, jaký má dopad být na dresu. Jsme díky tomu vidět i při venkovních zápasech nebo na fotografiích. Přišlo to v době, kdy už jsme měli domluvenou reklamu na čtyřech stadionech v anglické Premier League, takže to do sebe zapadalo. Rangers mají v kádru řadu reprezentantů a velkou osobností je trenér a bývalý hráč Liverpoolu Steven Gerrard.

To muselo být velké lákadlo.

Upřímně ani nevím, jak se to podařilo, ale součástí nabídky byly i osobnostní práva přímo na něj. Za to všechna čest. Je vidět, že klubu věnuje veškerý čas. Mám informace, že je v Glasgow šest dní v týdnu, a to se s rodinou z Liverpoolu nepřestěhoval. Opravdu tím žije, je to skutečný workoholik. I když nehraje, pořád se na něj upírá velká pozornost a je nejen na ostrovech velkou hvězdou.

Radek Grill (42 let) Narodil se v Prachaticích a vystudoval střední rybářskou školu ve Vodňanech. Poté nastoupil do Brna na vysokou školu zemědělskou, kde došel do čtvrtého ročníku, zároveň studoval i práva. Kvůli podnikání ale studium nedokončil. V roce 2003 založil obchod Nejlevnejsipneu.cz a v roce 2017 přišel na trh s novou značkou pneumatik Tomket, se kterou se teď snaží výrazněji prorazit v zahraničí.

Vy jste se i osobně setkali. Jak na vás působil?

Má asi v povaze, že se příliš často neusmívá, spíše se trvale mračí. To platí, i když vyhrají 1:0. Mám pocit, že si tím drží určitý odstup od pozornosti, která se na něj upírá. Nepůsobí ale nijak namyšleně. Když se s ním seznámíte, tak je velmi komunikativní. Já jsem si připravil dvě věty, které bych mu řekl, když jsme se potkali, ale on mě zaskočil tím, na co všechno se začal ptát. To mě moc potěšilo. Zároveň je to hodně rodinný typ. Kdyby ho někdo neznal, nepozná na něm, že to je taková hvězda.

Rangers mají po deseti letech šanci vyhrát titul ve skotské lize.

Doufáme, že se jim to podaří. Je třeba říct, že s logem Tomket na dresu ještě v lize neprohráli. My jsme tam od července a oni za tu dobu padli pouze s Leverkusenem v Evropské lize, kde naše značka není, a pak v pohárovém utkání, kde hráči měli speciální retro sadu dresů bez sponzorů. Snad to vydrží. Jsme rádi, že u toho jsme, obzvlášť, když bude klub slavit 150. výročí.

V nejsledovanější lize světa, anglické Premier League, se objevujete na čtyřech stadionech – Southamptonu, Wolverhamptonu, Newcastlu a Brightonu. Jak přísné tam jsou podmínky s ohledem na to, jakou má soutěž sledovanost?

Je to úplně jiná liga. I proto tam využíváme služeb agentur, které nám pomáhají. Nikdo není tak chytrý, aby všemu rozuměl, takže si necháváme poradit. Dosáhneme tak lepší ceny, než kdybychom se pokoušeli vyjednávat sami.

Když jsme se dostali k cenám, můžete říct, na kolik vás všechny tyto marketingové aktivity spojené s fotbalem vyjdou?

Můžu říct, že ročně do fotbalu investujeme desítky milionů korun. Skoro bych řekl, že to není tolik. Beru to tak, že poměr cena a výkon je výborný. Ty částky se mimochodem řádově neliší od podmínek v českém fotbalu.

V lednu jste oznámili další partnerství, tentokrát s bundesligovým Stuttgartem. Německý trh byl asi logickou volbou.

Je hodně náročný. My tam prodáváme, koneckonců jsme sousedi a skoro se můžeme považovat za domácí firmu. V Česku nás zákazníci znají díky tomu, že tu působíme 18 let. V Německu však panuje velká konkurence a my chceme z davu trochu vystoupit. Na to, jaký je tam potenciál, můžeme prodeje ještě znásobit. To byl hlavní důvod. Cíle a ambice máme velké a za tu dohodu jsme rádi. Celý komplex a zázemí klubu na mě udělaly velký dojem. Je to supermoderní areál, taková NASA. Věřím, že nám tohle partnerství pomůže.

Sešli jsme se v Budějovicích kousek od fotbalového stadionu Dynama. Vzhledem k tomu, že v Česku máte už jméno, tipuji, že jste investice do tuzemského fotbalu zatím příliš neřešili.

To je částečně pravda. Všechno je třeba dělat tak, aby to zapadlo do dlouhodobé vize a bylo to nákladově přínosné. Investice do českého fotbalu nejsou zrovna levné. Přínos na investovanou korunu není moc velký. Zároveň to prostředí provázejí různé kauzy. Na druhou stranu se tím ale určitě zabýváme, protože nám český fotbal není lhostejný. I proto jsme se domluvili na novém partnerství se Zbrojovkou Brno, kde jsme na dresech, a Dynamem České Budějovice, kde budeme na zádech.

Dá se už vyhodnotit účinek těchto marketingových aktivit spojených s fotbalem?

Prodeje přijdou s časem. Fanoušek Rangers si teď asi nepropíchne pneumatiky a nekoupí hned ty naše. (smích) Je to běh na dlouhou trať. Cílem je zvednout povědomí a věříme, že si nás zákazníci v zahraničí v budoucnu rádi vyzkouší, protože nás už vnímají. Máme i tvrdá data o návštěvnosti webu v době fotbalových utkání.

Jak se to projevuje?

Vidíme, že tam chodí lidé ze Skotska, když hrají Rangers. Na začátku ledna Liverpool prohrál ze Southamptonem. Branka padla, když na stadionu svítila naše značka. O den později se nám totéž stalo, když Stuttgart prohrál s Lipskem. Vnímali jsme pak intenzivní návštěvnost na našem webu z celého světa. Pravidelně nám přicházejí nabídky z nejrůznějších zemí.

Pneumatiky vám dělá čínský partner Linglong. Co obnáší výroba?

Dnes je možné pneumatiku naprojektovat za pomoci softwaru, pak je ale důležité ji upéct z co nejkvalitnější směsi. Dalo by se to přirovnat ke kvalitnímu guláši, který také uděláte jen z dobrého masa. Následné testování je velmi přísné. Číňané mají ohromný testovací areál s okruhem, který využívají i jiní výrobci. Dali si tam za cíl, že budou vyrábět pouze špičkové produkty a dostanou se mezi světovou elitu, což jinak než kvalitou dlouhodobě nejde. Mimochodem, my prodáváme v jedné kvalitě pneumatiky do celého světa. Mohli bychom do Afriky poslat o něco horší, ale touhle cestou jít nechceme. To pro nás zároveň znamená, že toho musíme prodat hodně.

Jak se tedy vyvíjejí prodeje?

Před časem jsem se dočetl, že evropský trh náhradních dílů klesá zhruba o 20 procent. My bychom mezitím měli zůstat na stejné úrovni jako v roce 2019. Když jsme na klesajícím trhu udrželi stejný podíl, můžeme to přirovnat k tomu, že jsme meziročně o 20 procent narostli. Loni jsme se dost snažili pronikat na nové trhy, což bylo s ohledem na pandemii složitější. Na tom tuzemském prodáme ročně zhruba 300 až 400 tisíc pneumatik.

Zkomplikoval vám plány brexit?

Je to složitější. Zrovna nedávno tam ale dorazil kamion s našimi pneumatikami, tuším někam k Manchesteru. Situace je ale komplikovaná. Kromě jiného se vedou různé zvěsti ohledně proclení. Pravděpodobně to budeme řešit tak, že pošleme výrobky z Číny přímo do přístavu v Liverpoolu místo standardní trasy přes Hamburk a Česko.