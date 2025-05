U Krumlova zlikvidovali válečnou pumu, po 80 letech tak dokončili práci Američanů

14:22, aktualizováno 14:22

Německou leteckou pumu z druhé světové války likvidovali na Českokrumlovsku policejní pyrotechnici. Její transport by byl problematický, proto to provedli přímo na místě. Navíc zjistili, že se o to pokoušeli již Američané na konci války. Ale jim se to nepodařilo.