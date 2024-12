Kolem probačního domu je klid. Propuštění vězni pracují, učí se vařit a uklízet

„Jeho nejlepší vizitkou je to, že o něm nevíme,“ komentuje situaci místostarosta Michal Pribáň. Zmínil, že jeho klienti aktivně pomáhali městu a dalším organizacím například z oblasti sociálních služeb a tam, kde jsou potřeba fyzicky náročné práce.

„Neřešili jsme žádné incidenty. S vedením zařízení jsme provedli pouze preventivní akce, jako například kontrolu prostor se služebními psy, kteří se specializují na drogovou problematiku. Stížnosti, které by směřovaly na Policii ČR také neevidujeme,“ potvrdila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Klienty domu jsou dospělí muži takzvaně v podmínce. „Jsou podmíněně propuštěni, ale soud jim nařídil ještě po určitou dobu dohled probační a mediační služby a půlroční absolvování pobytu v tomto zařízení, který je součástí resocializačního programu,“ zdůrazňuje mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský.

Jde většinou o lidi, kteří nemají praktické návyky, nebo je ztratili, a právě zde by si je měli osvojit. Nebo mají obavy, jak to zvládnou. „Už ve výkonu trestu komunikují s probačními úředníky, navážou kontakt s naší službou a po propuštění si s námi nastavují plán, podle kterého budou žít řádným životem,“ vysvětluje Bačkovský.

Probační služba zhodnotí, zda dotyčný je vhodným uchazečem pro tento program, a následně dodá soudu patřičné podklady. Ten pak může rozhodnout o podmíněném propuštění. Jednou z podmínek je například to, že zájemce si už ve vězení aktivně hledá budoucí zaměstnání.

Šestnáct mužů a přísný režim

To potvrzuje i vedoucí píseckého zařízení Veronika Švehlová Bullová. „K nám přicházejí s tím, že pobyt je podmíněný legálním zdrojem příjmů, tedy, že klient musí chodit do zaměstnání. S hledáním jim pomáháme pouze výjimečně, když se skutečně nedaří, nemají například dostatek sebevědomí. Můžeme je i doprovodit na pohovor, ale musí mít snahu. Za půl roku po opuštění probačního domu to už musí zvládnout sami,“ zdůrazňuje.

Šestnáct mužů zde žije ve dvoulůžkových pokojích. Musí dodržovat vnitřní řád. Žádný alkohol, žádné drogy. Chodí do práce a po návratu se starají mimo jiné o údržbu a úklid společných prostor. Sami si vaří.

„Vlastně se teprve učí něco, co je nám zcela běžné. Že nemohou denně na oběd do restaurace, protože by nevyšli. Učí se hospodařit s penězi, nakupovat oblečení, jídlo, plnit si s rozmyslem ledničku, vařit,“ vylíčila. Někteří se pak dohodnou jako parta, co si uvaří spolu, jiní dají přednost vlastnímu klidu.

Probační dům je prvním pobytovým zařízením probační a mediační služby v Česku. Ta má jako svůj hlavní úkol dohled nad výkonem alternativních trestů.

„Jde například o domácí vězení nebo obecně prospěšné práce či zákaz vstupu na sportovní, kulturní a společenské akce,“ doplňuje Bačkovský.

Stojí na okraji města

Služba pracuje také s oběťmi trestných činů, těm nabízí pomoc na všech svých střediscích v Česku, kterých je 74.

„Mezi pachatelem a obětí se také snaží zprostředkovat mediaci, aby došlo k omluvě pachatele, přijetí omluvy obětí, ale také dohodě, jak bude nahrazena způsobená škoda. Alternativní tresty, nad jejichž výkonem v Česku dohlíží probační a mediační služba, jsou v trestní justici potřebné, jelikož pachatele nevytrhávají z jeho sociálního prostředí a pomáhají mu lépe sanovat jeho finanční závazky díky tomu, že může chodit do běžného zaměstnání,“ vysvětluje mluvčí.

Probační dům stojí na kraji města v lokalitě nazvané Samoty. V minulosti sloužil hasičům.

„Obecně platí stále stejný názor, který jsme zveřejňovali také při debatách před spuštěním provozu, že v Písku a jakémkoli městě České republiky se běžně pohybují osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, o kterých nemáme my ani občané žádné informace,“ uzavírá policejní mluvčí Čuřínová Ingrišová