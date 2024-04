K dálnici D3 u Budějovic staví přivaděč, pak ho prodlouží na obchvat Srubce

Nová vozovka dlouhá několik stovek metrů povede z velké části v trase současné místní komunikace. Důležitá bude hned ze dvou důvodů. Nejprve napojí Ledenickou ulici na okraji Srubce na dálnici D3, tedy na úsek Úsilné – Hodějovice a zároveň to bude začátek pro budoucí obchvat Srubce.

Práce má na starost společnost Strabag, která má mít hotovo do 11. listopadu 2024. „To znamená, že bude silnice hotová a připravená do doby, než se zde otevře i samotná dálnice D3,“ uvedl přímo na místě jihočeský hejtman Martin Kuba.

Kraj za práce zaplatí bezmála 103 milionů korun včetně DPH, přičemž ale počítá s tím, že na akci bude čerpat evropskou dotaci.

Kuba dále vysvětlil význam budoucí přeložky, která bude dohromady měřit 760 metrů. „Jde o důležitou stavbu, která napojuje Ledenickou ulici, po které sjíždí všichni ze Srubce, a vede ji na dálnici. Kdyby se nevybudovala, všichni by se byli schopní dostat na dálnici jenom tak, že by jeli až dolů do Suchého Vrbného, museli by se po zanádražní komunikaci vracet do Mladého a tam najíždět na mimoúrovňovou křižovatku,“ konstatoval.

Spojka mezi Ledenickou

a dálnicí D3 Doba výstavby: 202 kalendářních dní

202 kalendářních dní Datum dokončení: 11. listopadu 2024

11. listopadu 2024 Cena: 102 815 072,45 Kč včetně DPH

102 815 072,45 Kč včetně DPH Zhotovitel stavby: STRABAG Silnice a.s.

Už nyní se sice lze dostat z Ledenické směrem k nedostavěné D3, jenže místní komunikace nesplňuje nároky, které provoz vedoucí k dálnici má. „Tuto komunikaci rozšíříme a v křižovatce na Ledenické vzniknou přídavné pruhy. Mimo jiné kvůli tomu musíme zdemolovat dílnu, která u silnice stojí,“ popsala Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy Jihočeského kraje.

Celá křižovatka Ledenické ulice, Do Mladého a U Rybníka pod Srubcem se tak změní. Tamní historickou kapličku se podaří zachránit a stavaři ji přesunou do malého parku, který bude opodál. Omezení v dopravě budou po dobu prací minimální.

Dálnice D3 kolem Českých Budějovic by měla začít řidičům sloužit do konce roku 2024.

Co se týká samotného obchvatu Srubce, tak na ten musejí řidiči i obyvatelé ještě několik let počkat. Předpokládané zahájení prací je v roce 2026 a zprovoznění o dva roky později. Kraj očekává, že se bude muset vypořádat i s odporem části vlastníků žijících v blízkosti budoucí komunikace. Její délka i s přeložkou, jejíž stavba dnes začala, bude čtyři kilometry.