Nový pavilon dostane knihy do regálů, aby čtenáři mohli vybírat i očima

Původně měla být budova současné Jihočeské vědecké knihovny na budějovické Lidické třídě otevřená pro veřejnost do 23. března, pak ji měli zaměstnanci připravit na rekonstrukci.

Jenže kvůli vyhlášení nouzového stavu už zavřená je a knihovníci tak získali větší prostor pro její vystěhování. Od dubna je vystřídají stavaři. Až modernizaci dokončí, čtenáři se tam budou konečně cítit jako v klasické knihovně s regály plnými publikací.

„U přístavby nového pavilonu je hotová hrubá stavba a pomalu se budeme dostávat k fasádám a dalším pracím tak, aby byl hotový v říjnu. A protože bude navazovat na přízemí současné budovy, vytvoří dohromady jeden prostor, kde najdou čtenáři regály s knížkami a studijní místa. Také proto se v nejbližší době stavebníci přesunou i dovnitř původního objektu,“ uvedl ředitel knihovny Ivo Kareš s tím, že celá investice vyjde na 165 milionů.

Knihovníci už několik měsíců vyklízejí sklady v přízemí a z napěchovaných regálů vybírají tisíce svazků, aby připravili pro řemeslníky volný prostor.

Do suterénu a depozitních skladů budějovické pobočky Na Sadech přemístí na sto tisíc publikací, z toho přes 80 tisíc už stihli přestěhovat. Vše dělali za provozu s minimálním omezením pro čtenáře, v posledním březnovém týdnu musí předat prázdné interiéry.

„Předpokládáme, že stavaři skončí ve staré budově do poloviny června. Pak se tam snad čtenáři v omezené míře vrátí, otevřené budou studovny. Improvizované výpůjční prostory poslouží do podzimu, kdy knihovnu znovu zavřeme z důvodu zařizování interiérů a stěhování fondu,“ vysvětlil Kareš s tím, že nové prostory začnou na Lidické třídě fungovat od ledna 2021.

Po znovuotevření začne sloužit vchod z nového pavilonu, ten bude mít parametry skutečné knihovny. Stávající objekt za komunismu fungoval původně jako Muzeum dělnického revolučního hnutí a podmínky tam proto zdaleka nejsou ideální. Zatímco dosud si na Lidické mohli vybírat svazky pouze z elektronického katalogu, od ledna se budou volně pohybovat mezi regály.

„Víme, že je to velká bariéra. Pobočku na Lidické mnozí ani neberou jako knihovnu, protože tu knížky nevidí, a jdou raději Na Sady, i když tady je nabídka stejně zajímavá,“ potvrdil šéf knihovny Kareš.

Přízemí na Lidické třídě má sice sklady plné knížek, čtenáři se k nim však kvůli stísněným podmínkám nedostali. Pracovníci skladu jim vybraný svazek přinesli a zákazník si ho převzal u pultu.

„Celé přízemí se pro čtenáře radikálně promění. I v tomto prostoru budou všude regály s volným výběrem, to znamená, že si lidé budou jak v novém pavilonu, tak tady vybírat sami. Moc se na to těšíme, protože ve skladech máme spoustu krásných titulů, které si nikdo nepůjčuje. A věříme, že když si čtenář bude hledat konkrétní knížku, najde vedle ní několik stejně zajímavých a kvalitních titulů. Konečně uvidí, co máme ve fondu,“ popsala Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele knihovny pro služby.

V Lidické bude volně přístupných zhruba sto tisíc svazků, což je desetina z celkového fondu Jihočeské vědecké knihovny. Zatímco čtenáři dostanou komfortnější zázemí, knihovnice čeká nový pracovní režim.

„Kolegyně si budou muset zvyknout na zcela jinou práci, protože dosud vlastně jen podávaly požadovanou literaturu. Teď budou muset čtenáři radit, ukázat, kde knihu ve volném výběru najde, i když tu budeme mít přehledný informační systém,“ srovnala Hájková.

A protože hledat mezi sto tisíci svazky není snadné, přidali knihovníci do elektronického katalogu novou aplikaci. U každé publikace je ikonka, kde se nachází. Stejně to funguje na ostatních pobočkách Jihočeské vědecké knihovny, jejíž služby využívá 19,5 tisíce čtenářů.