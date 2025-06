Čtvrtek odpoledne, třetí hodina. Končí směna a vrátnicí Jaderné elektrárny Temelín procházejí stovky zaměstnanců. Na nejbližším parkovišti na ně čekají autobusy. „Je tu prezident,“ vzrušeně někteří diskutují. „Já ho neviděl, to je škoda!“

Prezident přijel na vlastní žádost. A i když ho jako tradičně doprovází auta s ochrankou, on sám po areálu cestuje tím samým linkovým autobusem, jaký před hodinou odvezl pracovníky domů. Současně je jeho cesta neveřejná a až na pár minut domluveného rozhovoru k němu nemají přístup ani novináři.

Před hlavním vstupem proto čeká jen necelá desítka lidí, kteří nepatří k prezidentovu doprovodu, a o jeho přítomnosti v areálu se dozvěděli spíš náhodou. Někteří využívají příležitosti a žádají o foto.

„Je to neskutečná náhoda,“ říká Ivan Hajek, Čechoněmec, který přijel do Temelína řešit informace a podporu na téma atomové energie. „Kromě toho je mým koníčkem muzika. Shodou okolností jsem u sebe měl svoje cédéčko, které jsem natočil. Vyjádřil jsem panu prezidentovi své díky za to, co dělá, a on ho přijal jako dárek,“ říká.

Petr Pavel návštěvu pojal podle svých slov jako pokračování jaderné tour. „Jádro je nedílnou součástí našeho energetického mixu do budoucna,“ poznamenal, když se na pár minut zastavil u novinářů.

Zmínil dohady u podpisu smlouvy s korejskou firmou ohledně dostavby dvou bloků v Dukovanech a připomněl debaty o malých modulárních reaktorech. Ty jsou plánované i v areálu temelínské elektrárny.

„Využil jsem toho, že první blok je kvůli odstavce mimo provoz, takže jsme si mohli prohlédnout reaktorovou místnost a další zázemí,“ popsal prezident.

Také se zmínil, že si nedovede představit žádný v současnosti známý zdroj, který by dokázal jádro nahradit. „Česká republika nemá podmínky jako jiné země, aby mohla vyrábět většinu energie pro svou potřebu z obnovitelných zdrojů, takže se musíme spolehnout na zdroje, které jsou z hlediska životního prostředí nejčistší, i když nejsou považovány za úplně čisté,“ konstatoval.

Poblíž temelínské elektrárny je lokalita Janoch, která patří mezi čtyři místa, kde by se mohlo postavit hlubinné úložiště jaderného odpadu. Lidé, kteří bydlí v okolí všech čtyř míst, proti stavbě bojují.

„Hlubinná úložiště neznamenají žádné riziko. Lidé by měli být víc informováni. I tady je víc emocí než racionálních obav. Na druhou stranu, pokud se lidem budou vysvětlovat výhody i nevýhody s tím spojené, budou vědět o kompenzacích, které mohou získat, mohla by být situace výrazně příznivější,“ řekl Petr Pavel.

Dodal, že je možné, že bude vyvinuta rentabilní technologie na znovuobohacování vyhořelého paliva. „Ale i tak každopádně jedno úložiště bychom v republice vybudovat měli,“ uzavřel.