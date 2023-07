Prezident míří na jih Čech, uvidí představení na točně i psy záchranářů v akci

Z Koh-i-nooru bude prezident pokračovat do nedalekého sídla krajského úřadu, kde ho přivítá jihočeský hejtman Martin Kuba a následně spolu poobědvají. Následovat bude setkání a debata s hejtmanem, vedením kraje nebo poslanci, senátory, starosty jihočeských měst i řediteli nemocnic.

Poté se kolona vydá na letiště v Plané, kde si prezident prohlédne prostory, které brzy zaplní první cestující mířící k moři.

„Pan prezident vyrazí na místa, která považuje dlouhodobě za důležitá a která jsou pro kraj aktuální nebo je místní považují za problematická, což je v letním období hlavně turismus. Snažíme se na výjezdech zařazovat i návštěvu místní firmy nebo zastávku u záchranných složek,“ doplňuje k programu mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

Svůj první den na jihu Čech pak prezident se svou ženou zakončí na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kam přijede na veřejnou generální zkoušku populární hry Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) s Petrem Rychlým v hlavní roli.

Výběr z programu úterý

10.00–11.15 návštěva firmy Koh-I-Noor v Českých Budějovicích

11.25 příchod prezidentského páru a setkání s hejtmanem a jeho manželkou na krajském úřadu

12.50–13.50 setkání a debata s hejtmanem, vedením kraje, poslanci a senátory, zastupiteli, starosty a řediteli nemocnic

14.10–14.35 prohlídka nově otevřeného Letiště Budějovice

21.15–23.40 divadelní představení před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově středa

9.00–10.30 prohlídka zámku Český Krumlov

11.15–11.45 prohlídka divadla v Hořicích na Šumavě, kde místní uvádějí pašijové hry

12.00–14.00 setkání se starosty okolních obcí v Černé v Pošumaví

14.30–16.00 prezentace Vodní záchranné služby a Jihočeské brigády záchranných psů na základně v Dolní Vltavici

„Opravdu se těšíme a je to velká čest, bude to první prezident, který se na otáčivé hlediště přijede za 65 let jeho existence podívat,“ těší ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka, který doplnil, že generálka bude sloužit také jako benefiční představení pro centrum Arpida. To letos slaví 30 let existence a divadlo s ním řadu let spolupracuje.

Zajímavý program si pro váženou návštěvu přichystali i na krumlovském zámku, kde se ve středu ráno prezident i se svým doprovodem detailně seznámí s historickým areálem.

„Projde ho od prvního nádvoří až po Bellarii, aby mohl nasát krásu tohoto téměř dva kilometry dlouhého komplexu. Při cestě se potká i se zaměstnanci, kteří ho seznámí s fungováním zámku,“ přibližuje kastelán Pavel Slavko.

Prezidentský pár se pak přesune do nedalekých Hořic na Šumavě. Tam navštíví amfiteátr, kde místní ochotníci uvádějí pašijové hry. Na místě se seznámí s dvousetletou historií Pašijového divadla v Hořicích.

Následně se Petr Pavel setká v Černé v Pošumaví se starosty z okolních obcí, s nimiž poobědvá v penzionu Sen. „Návštěva pana prezidenta je pro nás významná událost. Navíc budeme mít možnost s ním a společně s ostatními starosty probrat některá z témat, co nás trápí. Ať už je to zastavování Lipna nebo špatně nastavené zákony o obcích, které se nedají aplikovat na rekreační oblasti, což je i náš případ,“ vysvětluje starostka obce Irena Pekárková.

Dvoudenní pobyt na jihu Čech pár zakončí v Dolní Vltavici, kde vodní záchranná služba předvede svou činnost v lipenské přehradě i za pomoci záchranářských psů. „Ukážeme především výcvik naší mládeže nebo ukázku přitažení plavidel pomocí psů. Doufáme, že se s panem prezidentem podíváme i přímo na vodu,“ přeje si náčelník Vodních záchranářů Českého červeného kříže Milan Bukáček.