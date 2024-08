Budějovice zvažují využití opuštěných lokalit v centru, v kasárnách chtějí byty

„Budějovice mají ve svém centru řadu míst, která jsou dlouhodobě zanedbaná. Jedná se o poloprůmyslové zóny a někdy až squaty, kolem nichž roky chodíme a nic se s nimi neděje. Bohužel minulé politické reprezentace často představovaly podle mě nereálné ekonomické nápady, co s nimi dělat, což se týkalo i Žižkových kasáren,“ uvedl českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Minulé vedení radnice uvažovalo, že by do nevyužívaných kasáren přesunulo část magistrátu. Prostor se však dá využít daleko lépe, myslí si Kuba. Budějovice podle něj navíc trpí tím, že velká část lidí žije v okolních obcích, ale studují, pracují i tráví volný čas ve městě.

„Centrum má přitom potenciál, kde by mohli klidně bydlet. V každé evropské metropoli by to byla lokalita s byty a úřady. Právě proto jsme vybrali architektům areál kasáren jako ukázku. Chtěli jsme, aby nám řekli, kolik by tam šlo umístit bytů a přiblížili, jak to řeší v zahraničí,“ vysvětlil Kuba.

Při třídenním workshopu nazvaném Bydlení 24 na toto téma diskutovali odborníci z českých i zahraničních architektonických studií společně s investory a zástupci samosprávy.

„Už několik let řešíme, jak můžeme zvýšit atraktivitu města a kapacitu pro bydlení. Bavili jsme se a testovali, jaký by mohl být charakter vnitřního bloku kasáren. Ale koukali jsme na to i technicky. Ve vizích totiž může všechno fungovat, ale když se to spočítá, nemusí to souhlasit. Řešili jsme i to, co by taková investice znamenala pro město i pro okolí,“ přiblížil architekt a předseda komise pro rozvoj metropolitní oblasti Martin Krupauer.

Další kroky ukážou na výstavě

Sdílené zkušenosti budějovické vedení v následujících měsících prozkoumá a návrh dalších kroků pro přeměnu kasáren odprezentuje v září na tematické výstavě na náměstí Přemysla Otakara II.

„Příprava projektu není jednoduchá disciplína v soukromém sektoru, natož ve veřejném. Proto jsme připravili sled kroků, přehled problémů a úkolů, které s sebou nese každý takový rozvoj lokality. Snažili jsme se přinést i naše know-how, které sbíráme pro hlavní město z hlediska udržitelného modelu financování,“ sdělil Martin Červinka z Pražské developerské společnosti.

Možný model financování zahrnuje zapojení soukromého investora, který by měl ve vlastnictví část prostor. „Tomu bych se do budoucna rád blíže věnoval. Myslím, že bychom si z každého přístupu vzali něco, všechny byly inspirativní. Německý přístup je postavený na dlouhodobé zkušenosti, historii i městské ekonomice. Tu asi za dva roky nevybudujeme. Ukazuje to ale možný směr do budoucna,“ nastínil hejtman.

Žižkova kasárna se nabízí jako první vhodná lokalita pro přeměnu zejména díky tomu, že se jedná o městský majetek.

25. dubna 2024

„V centru ale najdeme i řadu jiných míst, kde například sídlí velké firmy, kterým už možná zastaralé prostory nevyhovují. Potom je ale otázka jednání, zda by třeba byly ochotné se s městem nebo krajem dohodnout na výměně pozemků. Podle mě by například zajímavé pozemky pro firmy mohly být třeba u letiště, kde vidím také velký potenciál,“ zmínil Kuba a narážel tím například na areály firem Viscofan nebo Koh-i-noor, které sídlí v blízkosti historického centra.