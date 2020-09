Historický dům v centru Prachatic už má majitele, přesto dál chátrá

Mezi ostatními historickými domy v centru Prachatic vyčnívá. Ale rozhodně ne svou krásou. Spíš vypadá, že už dlouho stát nevydrží.



Měšťanské stavení s číslem popisným 181 v Klášterní ulici zůstává i po letech ostudou města. Nyní má novou majitelku. Není však jasné, zda ho chce opravit, nebo dál prodat.

Od 90. let patřil dům restaurátorovi Hynku Mertovi. Ten však neměl peníze na údržbu kulturní památky, která tak stále více chátrala. Léta byla zatížená exekucemi a její stav se neřešil.

Stav domu je skutečně žalostný. Nachází se přitom v samotném centru Prachatic.

Ještě zkraje loňského roku zastupitelé Prachatic plánovali, že dům získají v exekučním prodeji, aby ho radnice mohla alespoň zajistit a zastavit jeho rozpadání. Nikdo nečekal, že by se do řízení přihlásil soukromý investor, protože kompletní rekonstrukce by se vyšplhala k desítkám milionů korun.

O to větším překvapením bylo, když se v exekučním prodeji přihlásili zájemci. „My měli určenou hranici. V prvním kole prodeje se žádný zájemce nepřihlásil a vyvolávací cena pro nás byla příliš vysoká. Očekávali jsme, že se v dalším kole sníží,“ vysvětluje starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí).

Ve druhém kole byla částka skutečně nižší. „Jenže pro nás byla stále vysoká. Nereagovali jsme a chtěli počkat ještě na třetí kolo. K našemu překvapení se však objevilo hned několik zájemců a jeden z nich dům koupil za o sto procent vyšší cenu, než byla ta vyvolávací,“ dodává šéf radnice.



Přesná kupní cena není známá. Město svou hranici nastavilo na zhruba 400 tisíc korun.

Radnice měla v plánu dům hlavně stabilizovat nutnými opravami. Odhad celkové rekonstrukce pak vypočítala na 20 milionů. Stav domu byl v posledních letech skutečně dezolátní. Město již muselo zasáhnout. Zařídilo zajištění statiky, protože se již horní část zdi domu číslo 181 opírala o budovu městského úřadu.

„Radnice musela zajistit i střechu a její dočasné pokrytí. Nakonec pohledávka u exekutora za naše investice činila milion korun. To byly práce, které jsme ze zákona museli udělat, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo majetku,“ pokračuje Malý.

Podle katastru nemovitostí se novou majitelkou stala Diana Golube z Litoměřicka. MF DNES se ji nepodařilo kontaktovat, aby se zeptala na další záměry s domem. Zástupce nové majitelky se již na úřadě dotazoval na možnost dotací.

„Já se s novou majitelkou jednou sešel a projevila zájem o opravu. Sdělil jsem jí, že určitá nižší finanční podpora z naší strany možná je,“ sděluje starosta. Jelikož jde o kulturní památku, ve hře jsou i jiné dotační tituly.

Na internetu byl na prodej za téměř tři miliony

Vlastnické řízení skončilo k 30. červnu letošního roku. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se na domě mělo začít pracovat. Situace je ještě nepřehlednější poté, co se před několika týdny objevila nemovitost na internetu k prodeji za 2,9 milionu. Nyní však stránka s nabídkou již není aktivní.

Inzerátu si všiml i opoziční zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice), který na přelomu let 2018 a 2019 v zastupitelstvu inicioval, aby město dům koupilo.

„Nabízí se to, na co někteří upozorňovali. Že stavbu někdo koupí jako spekulaci. Získá ji v dražbě a pak se ji bude snažit prodat za vyšší částku. Měli jsme radost a doufali jsme, že objekt skutečně někdo opraví. Uvidíme, jaký má nový investor skutečně zájem,“ uvažuje Nepustil, který zároveň provozuje sousední centrum architektury a designu s názvem Neumannka.

Podle jeho slov by se dal dům využít například jako galerie nebo muzeum. „K bydlení se úplně nehodí. Někdo by ho musel za 20 milionů náročně opravit a tomu by pak odpovídala i cena, za kterou by byt nabízel. To by však v Prachaticích bylo velmi složité. To využití musí najít jinde,“ tuší Jakub Nepustil.

Další osud památky tak zůstává i po letech nadále nejistý. Je součástí komplexu, který tvoří s domem číslo 5 přístupným z Velkého náměstí. Stavení číslo 181 je jeho zadní částí. Od poloviny 19. století je nedotčený modernějšími přestavbami.

„Dochované jsou rozsáhlé výrobně skladovací klenuté prostory v severním traktu přízemí. Dokládají rozmach řemesel a obchodu na konci 16. století,“ uvádí památkáři v památkovém katalogu hodnotu starého objektu.