V kuchyni začalo hořet. Žena stihla před plameny utéct, muž zemřel

  9:04
Požár rodinného domu ve Smrhově na Českokrumlovsku si ve středu nad ránem vyžádal jednu oběť. Zemřel muž, který v rodinném domě bydlel. Žena stihla z objektu utéct a vyvázla bez zranění. Příčiny požáru policisté a hasiči zjišťují.
Požár v domě na Kaplicku podle hasičů nastal v kuchyni. (10. prosince 2025)
ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeského kraje

Podle hasičů požár v rodinném domě v obci Smrhov u Kaplice vypukl v kuchyni krátce před třetí hodinou ranní v noci na středu.

„Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu. Z domu vynesli jednu osobu, ale přes veškerou snahu záchranářů nebyla resuscitace úspěšná,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Obětí požáru byl muž, který v domě bydlel. „Z domu se podařilo dostat ženě, která podle prvotních informací neutrpěla zranění,“ přidala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Škoda byla vyčíslená na 250 tisíc korun. Kriminalisté spolu s hasiči na místě dále pracují a budou zjišťovat příčinu požáru. Na místě zasahovali hasiči ze stanice Kaplice a dobrovolní hasiči ze stanic Soběnov, Benešov nad Černou a Kaplice-Hubenov.

