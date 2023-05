Úsekové radary si jihočeská města chválí, donutily řidiče zpomalit

Řada řidičů bezstarostně prosviští centrem města a o tom, že projeli radarově měřeným úsekem, se dozvědí až z obsílky s výzvou k zaplacení pokuty.

Jedním z prvních měst, které úsekové měření začalo využívat, bylo Milevsko na Písecku, které je nechalo nainstalovat do obce Velká už v roce 2009. Vyslyšelo prosby místních, kteří si dlouhodobě stěžovali, že ve vsi řidiči často jezdí příliš rychle. Obavy měli hlavně z kamionů.

„Od té doby počet přestupků jednoznačně poklesl, což vidíme i ze statistik, které posíláme na dopravní inspektorát. Právě ve Velké se zlepšení projevilo nejvíce, máme tam ročně jen několik tisíc přestupků,“ vysvětlil vedoucí milevského dopravního odboru Josef Hrůza s tím, že radnice řeší také přestupky z nedalekých Bernartic a Hrejkovic, kde v minulých letech starostové nechali i přes administrativní náročnost systém nainstalovat.

Ve Svinech se nevyplatily

Právě komplikace spojené s provozem úsekových radarů stály za tím, že například v Trhových Svinech na Budějovicku nevydržely ani dva roky. Tehdejší vedení radnice je nechalo zřídit v březnu 2017, na začátku roku 2019 už ale řidiče projíždějící městem neměřily. Podle současného starosty Davida Štojdla se totiž nepotvrdil ekonomický potenciál, který si od něj zástupci radnice tehdy slibovali.

„Neležíme na důležité dopravní tepně a nakonec jsme na celý systém jako město dopláceli, protože jsme museli přijmout úředníky na administrativu spojenou s provozem radarů, které jsme si museli pronajímat. Nyní máme na průtahu obcí umístěné radary s digitální tabulí ukazující aktuální rychlost. Občas také na riziková místa posíláme strážníky,“ popisuje starosta současnou praxi v Trhových Svinech.

Naopak ve Vimperku na Prachaticku si úsekové měření nemohou vynachválit. Systém nainstalovali hned na třech místech, na nichž řidiči soustavně překračovali rychlost. „První je od léta 2020 v obci Korkusova Huť, kde lidé jezdili i více než stovkou. Dále jsme jej zavedli v ulici Pražská, kde jsme měli v minulosti dvě smrtelné nehody. Posledním místem je Sušická ulice, kde je základní škola. Mívali jsme tam omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině, ale nikdo to nerespektoval,“ objasňuje starostka Jaroslava Martanová.

V Krumlově se k nim vrátí

Podle ní se díky radarům situace ve městě citelně zlepšila, což dokládají i statistiky s průběžně klesajícím počtem přestupků. Policisté ve městě nemuseli od té doby řešit ani jednu vážnou nehodu.

„Systém se nám osvědčil, a dokonce je to přínos do rozpočtu. Díky tomu můžeme financovat různé sociální projekty nebo peníze přesouvat na investice,“ upozorňuje Martanová s tím, že v okolí města jsou úsekové radary ještě v Kubově Huti a v Horní Vltavici.

Roční zkušenost s nimi mají také v Českém Krumlově, kde fungovaly do poloviny loňského října. Za tu dobu přinesly do městské poklady přes 11 milionů korun. „I když nejsou momentálně v provozu, nekončíme s nimi. Už teď je vypsaná veřejná zakázka na další etapu a o letních prázdninách mají fungovat ve třech úsecích,“ říká vedoucí krumlovského dopravního odboru Jan Sládek.

Za zmíněný rok evidovali pracovníci městského úřadu v ulicích Chvalšinská a Objížďková více než 21 tisíc přestupků. Většinou rychlost překračovali řidiči, kteří Krumlovem pouze projížděli. Rekordman se úsekem prohnal rychlostí 143 kilometrů za hodinu.

Test na Ledenické

Kromě zmíněných měst mají úsekové měření zavedené také v Prachaticích na takzvané volarské výpadovce a nad jeho využitím uvažují rovněž v Českých Budějovicích. Hlavním kandidátem je Ledenická ulice procházející z krajského města na Srubec.

„V první fázi chceme řidiče o překročení rychlosti pouze informovat bez výběru pokut. Z průzkumu víme, že tam dochází k několika tisícům přestupků. Pokud se ukáže, že situace je tam opravu vážná, úsekové měření pro Srubec zajistíme,“ přibližuje náměstek budějovické primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Podle něj je ale přímo v Budějovicích více lokalit, které by si bedlivější dohled nad provozem zasloužily. „Jasnými kandidáty jsou například Plavská, Pražská nebo Strakonická ulice. Musíme si ale nejprve na Srubci vyzkoušet, zda bychom vůbec takový projekt zvládli i po administrativní stránce. Byly by to desítky tisíc přestupků ročně, které bychom museli zpracovávat,“ přiznává Bureš.