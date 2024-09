Nevím, jestli budu mít sílu začít znovu, říká po povodních hrnčířka

Vytrvalý déšť vystřídaly sluneční paprsky. Hladiny rozvodněných řek postupně klesají. V Benešově nad Černou na Krumlovsku je říčka na původním stavu. To, jak v posledních dnech potrápila místní obyvatele, připomíná vymleté okolí říčního koryta a především přistavené kontejnery plné zničeného majetku.

„Nevěřila jsem, že to bude takové. Povodeň v roce 2002 jsem tady nezažila, dům jsem koupila před devíti lety. Pořád jsem věřila, že se nás voda nedotkne. Dům zaplavila ze zahrady, za patnáct minut bylo všechno pod vodou,“ líčila ve středu odpoledne Jana Táboříková, která má v přízemí domku, pár metrů od Černé, keramickou dílnu.

Tu měly před povodní uchránit i speciální zábrany ve dveřích, kam partner majitelky upevnil desky pomocí izolační pěny. „Všechno jsem zadělal. Trochu to pomohlo, ale voda protekla i podlahou. Uvnitř jsme měli 80 centimetrů. Nejhorší je, že minulý rok jsme za 400 tisíc měnili kotel. Byl pod vodou, takže ho můžeme zase vyměnit. Firma se k tomu ale dostane až v lednu nebo únoru, takže v zimě budeme bez topení,“ zoufá muž, zatímco vyklízí nepoužitelný materiál.

Jana Táboříková se sklání nad rozpracovanými hrníčky. Zda je ale dokončí, neví. Vypalovací pec sice vodě unikla, i tak ji musí nejprve prohlédnout technik. „Doufám, že přežila. Ta by mě trápila nejvíc. Hlínu mám v igelitu, úplně zničená není. Navíc mám zničený hrnčířský kruh. Sice s ním půjde modelovat, ale točit už ne,“ mrzí hrnčířku.

Na nějaký čas přišla o práci. „Nevím, jestli ještě budu mít sílu na to, znovu začínat. Snad ano. Je to pěkná práce, kterou mám ráda. Nejdřív to musíme dát do kupy,“ tuší.

Vyplavené domy obcházejí pracovnice českokrumlovské charity a zjišťují, jakou pomoc obyvatelé potřebují. „Shánějí teď dezinfekci a hadry na uklízení. Čekají na vysoušení, budou rozebírat podlahy a uvidí co dál,“ přibližuje sociální pracovnice Vilma Rakušanová.

V pátek a sobotu se konají krajské volby. Obec je zvládne uspořádat bez obtíží. „Zasedací místnost máme na kopci, takže se tam voda nedostala. Pěti členům volební komise se povodeň vyhnula. Všechny přípravy na hlasování teď zařizuje zapisovatelka,“ přibližuje starostka Veronika Zemanová Korchová.

Vhodit hlas do volební urny se chystá také Jana Táboříková s partnerem. „Pro nás osobně to není problém, máme odvoleno za deset minut. Potíže ale mohou mít ti, kteří mají volební místnost dál. Mohli to o týden posunout,“ myslí si.

Kraj nabízí vysoušeče a další pomoc

Obyvatelé i celé obce zasažené povodněmi se také mohou obracet na Jihočeský kraj, který je připravený poskytnout vysoušeče, košťata, lopaty, ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky. Kromě toho zajistí posouzení statiky vážně poškozených objektů, které slouží k trvalému bydlení.

Požadavky obcí především na vysoušeče určené pro obecní majetek, jako jsou školy či budovy obecních úřadů, se zasílají přímo na Krizový štáb Jihočeského kraje s konkrétní žádostí.

„Žádáme obce, aby připravily své požadavky ještě před příjezdem zástupců neziskových organizací. Jde nám totiž o to, aby mohla být pomoc co nejrychleji zajištěna,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Obce mají také možnost nakoupit prostředky na úklid samy. Po ukončení všech prací pak mohou požádat o proplacení nákladů prostřednictvím datové schránky Jihočeského kraje. Stačí k žádosti doložit faktury či doklady o zaplacení vystavené na dotčenou obec nejdříve k 18. září 2024.

Krajská hygienická stanice pak apeluje na občany, aby při úklidu důsledně používali ochranné pomůcky, protože voda z povodní je velmi kontaminovaná. Pokud ochranné prostředky nepoužijí, měli by se následně důkladně vydezinfikovat.