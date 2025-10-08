Zkrácení jízdních dob, usnadnění přestupů a zajištění návaznosti spojů i přesměrování rychlíkové linky R26 z Prahy přes Písek a následně Strakonice do Sušice. S těmito hlavními požadavky přišli autoři petice Za lepší železniční dopravu na Šumavu, již projednali krajští zastupitelé.
„Když to vezmu u trati, která je mi nejbližší, Strakonice – Vimperk – Volary, tam docházelo loni k rozsáhlým opravám, vyměnilo se asi patnáct, nebo šestnáct kilometrů kolejí. Podobně to bylo i následně na trati Číčenice – Prachatice – Volary,“ pronesl k zastupitelům jeden z autorů petice Daniel Kunc. Opravy ale prý nevedly ke zrychlení vlaků a rychlost zůstala omezená na padesát kilometrů v hodině.
Pošumavské tratě
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba zdůraznil, že rychlost vlaků v oblasti určuje kvalita železnic. Ty ale nejsou v majetku kraje a stará se o ně Správa železnic. „Dokud nedojde k jejich technickým úpravám tak, aby tam ty vlaky mohly jezdit rychleji, tak my nemáme nástroje, jak bychom to udělali,“ doplnil.
Autorům petice proto z kraje odpověděli, že by také byli rádi, kdyby vlaky jezdily rychleji a byly větší konkurencí pro autobusy, ale nemají to ve svých rukách. Požádali ale Správu železnic, která musí koleje postupně opravovat, aby se tomuto tématu co nejvíce věnovala. Kunc za přístup kraje poděkoval.
„Rád bych apeloval na zastupitele i vedení kraje, aby pokračovali v tlaku na modernizaci tratí i přestupů tak, aby dlouhodobý cíl, kdy železnice bude skutečně tvořit páteř dopravy, byl dlouhodobě sledovaný a jednou třeba i naplněný,“ dodal při svém vystoupení.
Ke zvýšení traťové rychlosti by podle zástupce petičního výboru vedl soubor dalších opatření, například lepší zabezpečení tratí a jejich elektrifikace, omezení nezabezpečených přejezdů, použití výkonnějších elektrických vlaků a podobně.
|
ZANIKLÉ TRATĚ: Volarská spojka je nejzáhadnější dráhou u nás
Podobné investice do šumavských tratí by podle Kuby mohly stát stovky milionů korun. Správa železnic už přitom do jihočeských tratí vkládá nemalé prostředky. „Investuje u nás do výstavby železničního koridoru, teď nás čeká další část kolem Ševětína,“ přiblížil hejtman jednu z klíčových akcí. Přes miliardu spolkla také proměna českobudějovického nádraží.
Petiční výbor zaslal petici i na ministerstvo dopravy, s jeho odpovědí však nebyl spokojený. Chystá se proto obrátit i přímo na Správu železnic, aby požadavky vzala do úvahy. Přijetí podnětu s textem petice potvrdil mluvčí ministerstva František Jemelka.
|
Tendr na šumavské lokálky za dvě miliardy se zadrhl. Hrozí zdržení o rok
Rezort už prý připravuje konkrétní kroky, které povedou alespoň k částečnému zkvalitnění vlaků na Šumavu. Na trati z Českých Budějovic do Volar chystají mezi lednem 2028 a koncem roku 2029 elektrizaci úseku mezi Boršovem nad Vltavou a Kájovem. Ve Volarech vybudují nabíjecí stanici a na trati by měly jezdit BEMU jednotky, tedy elektrické vlaky, které jezdí díky bateriím i na neelektrifikovaných úsecích.
„Náplní stavby budou dále kromě samotné elektrizace pouze nezbytné úpravy kabelů a prověření mostů a propustků na provoz vozidel s vyšší traťovou třídou zatížení,“ přiblížil Jemelka. V roce 2029 v oblasti počítají i se zaváděním evropského vlakového zabezpečovače ETCS.
|
Na šumavské tratě vyrazí RegioSprintery. Na většině úseků zlevní jízdné
Kde naopak autory petice stát nepotěší, to je požadovaná změna na lince R26. Ministerstvo přesměrování vlaků, které vyrážejí z Prahy a přes Písek pokračují do Budějovic, nechystá. „Zejména v úseku mezi Pískem, Strakonicemi a Sušicí převažuje poptávka cestujících po regionálním spojení mezi sídly podél trati, kterou v současnosti již částečně pokrývají spoje v objednávce krajů,“ upřesnil Jemelka.
Cestující ve směru do Prahy a Středočeského kraje by podle ministerstva až na výjimky několika silných dnů v turistické sezoně tvořili velmi malý podíl. Týdenní špičku, která by spoje naplnila, již dnes pokrývají komerční autobusové spoje s využitím dostavěné dálnice D4.
Pokud by cestující přesto chtěli jet vlakem, mohou využít linku R11, která zastavuje například ve Strakonicích, dojet do Budějovic nebo Plzně a odtud pokračovat do Prahy. „Tato systémová nabídka je pravidelná ve dvouhodinových intervalech po celý den,“ uzavřel mluvčí.