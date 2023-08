Města řeší, co s bývalou poštou. Plánují knihovnu i centrum pro mládež

Při své červencové reorganizaci uzavřel státní podnik v Jihočeském kraji 18 poboček. Osm z nich sídlilo v budovách vlastněných samotnou poštou. I ta tak nyní řeší, jak s nimi naložit. Týká se to Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Strakonic a Písku.

„Některé objekty využijeme jako depa pro podporu logistické sítě. Budovy, pro které nebudeme mít využití, nabídneme k prodeji v internetových aukcích, abychom je prodali za nejvyšší možnou cenu,“ sdělil mluvčí pošty Matyáš Vitík. Dodal, že do aukce se budou moct přihlásit soukromé subjekty i obce.

Doplnil, že mezi třemi stovkami uzavřených poboček na území celé republiky jich bylo v budovách vlastněných poštou 77. Souhrnný zisk z prodeje všech těchto objektů podle Vitíka závisí na výsledcích aukce. Vedení pošty ale odhaduje zisk na jednotky miliard korun.

Tyto internetové aukce se ale nezamlouvají jindřichohradecké radnici. Ta si jako jediná v kraji vydobyla u vedení pošty možnost provozovat na dvou ze tří zrušených poboček službu Partner Plus. Ale její fungování je nyní kvůli možnému prodeji soukromé osobě opět ohrožené.

„Objekty si nyní od pošty pronajímáme a ona nám pomáhá s fungováním služby. Když ale budovu prodá soukromníkovi, nemáme jistotu, že tu po vypršení nájemní smlouvy v polovině roku 2024 budeme moct nadále zůstat a službu provozovat,“ obává se starosta města Michal Kozár.

Podle něj město o odkup budov projevilo zájem, ale kvůli aukčnímu prodeji nemá žádné jistoty, že ho někdo nepřeplatí. „Cenový odhad obou staveb je adekvátní a město by na jejich odkoupení finance mělo. Pokud ale do hry vstoupí soukromý investor se svým vlastním podnikatelským záměrem, nejspíše mu nebudeme schopni konkurovat. Myslím si, že pokud jde o veřejný zájem, mělo by mít město na budovy předkupní právo,“ domnívá se Kozár.

Uvedl také, že pokud město objekty získá, kromě pošty by v nich chtělo zařídit prostory pro domov dětí a mládeže nebo volnočasové aktivity pro seniory.

Nejdřív tam přemístí knihy

O poznání lépe jsou na tom v Táboře. Tam budovu na Žižkově náměstí odkoupili od České pošty za 37,5 milionu korun již letos v březnu. Nyní ji tak bez větších problémů mohou využít podle svého uvážení.

„V tuto chvíli připravujeme podklady pro architektonickou soutěž, která historickou budovu pošty propojí s vedlejší funkcionalistickou. Vznikl by tam nový rozsáhlý a bezbariérový prostor, kde by mohlo zasedat zastupitelstvo a kam by se mohla přesunout městská správa, která je teď roztroušená na několika místech napříč městem,“ popsal plány starosta Štěpán Pavlík.

Vše je podle něj teprve v začátcích. Město nyní chystá dokumenty pro výběrové řízení, které začne nejdříve na jaře příštího roku. Stavební práce proto starosta nevidí dřív než v polovině roku 2025.

„Budova ale do té doby ladem ležet nebude. Čeká nás rekonstrukce městské knihovny, která potrvá rok a půl. Uvolněné prostory po poště tak poslouží jako její dočasné útočiště,“ sdělil.

Nový účel pro bývalou budovu pošty už našli také v Českém Krumlově. Po nutných opravách podlahových krytin a instalaci kuchyně a koupelny se do budovy nastěhuje centrum osobní asistence pro seniory, děti a dospělé se zdravotním postižením provozované společností ICOS Český Krumlov. Nyní sídlí ve vedlejší budově a již dlouho hledá prostory, které by více vyhovovaly jeho požadavkům.

Bývalou poštu řeší také v Milevsku. „Jedná se o několikapatrový dům ve vlastnictví města. Chceme to řešit komplexně a teprve promýšlíme, co s ním bude dál. Ale nabízejí se možnosti pronájmu nebo prodeje,“ okomentoval starosta Ivan Radosta.

Zaplatila penále 2,5 milionu

Vyřešený je osud pobočky v Nádražní ulici v Českých Budějovicích, která se měla stěhovat do nedaleké nově zrekonstruované budovy vlakového nádraží. Ale protože se dostala na seznam těch zrušených, k přesunu nedojde. A budovu, kde sídlila, plánuje Správa železnic strhnout a na jejím místě postavit nové parkoviště.

Nájemní smlouvy ale komplikují opouštění starých prostor také samotné poště. Ta má v několika případech platit penále za předčasné ukončení nájmu. Například v českobudějovickém Globusu zaplatila přes 2,5 milionu korun.