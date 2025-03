V Písku upraví bývalou posilovnu na ordinace. Radnice chce přilákat zubaře

Místo do posilovny k zubaři. Písecká radnice má v plánu přebudovat na své náklady prostory, kde byla původně tělocvična, na stomatologické ordinace. Vybavení a popřípadě pořízení dalších technologií by si hradili lékaři sami.

Zastupitelé, kteří o tomto bodu hovořili na svém jednání, si vyžádali pro definitivní rozhodnutí ještě pořízení studie proveditelnosti. Jedná se totiž o otevřený prostor, který není ohraničený stěnami, a z ulice ho tvoří skleněná výplň.

Zubařské ordinace by mohly dále vyžadovat speciální stavební úpravy, například vzduchotechniku kvůli přívodu vzduchu k zubařským křeslům nebo při pozdějším vybavení rentgenem. V diskusi padl také návrh, zda nepřizvat do ordinací další specializace, například oční lékaře.

Už jednají s několika zubaři

Jednající se většinově shodli, že důležitější než výnos z provozu městské budovy je zajištění dostupné zdravotní péče pro Písecké.

„Prostory po posilovně jsme původně chtěli prodat, a to minimálně za 15,7 milionu korun. Bohužel se nenašel žádný zájemce, a tak jsme hledali jiné využití. Loni zastupitelstvo schválilo záměr změnit je na tři byty. Vzhledem k akutní potřebě vybudovat ordinace bychom rádi tyto prostory využili právě k tomuto účelu,“ vysvětlil starosta Michal Čapek.

Písek se stejně jako další města potýká s nedostatkem zubařů. Jednou z možností, jak do města přilákat nové specialisty, je dotační program na bezúročnou půjčku ve výši dva miliony korun se splatností sedm let. Jak vyplynulo z jednání se samotnými lékaři, ti by dali radši přednost vhodným prostorům.

„Jednáme s několika stomatology o možnosti jejich působení v Písku. Tím, co by významně ovlivnilo jejich rozhodnutí ordinovat, je poskytnutí vhodného zázemí. Vzhledem k tomu, že je ve městě nedostatek zubních lékařů, rozhodli jsme se vyjít vstříc požadavku na potřebné prostory a na své náklady bychom provedli stavebně-technickou úpravu nebytových prostor, aby zde bylo možné ordinovat,“ řekl starosta.

Město chce prostor zrekonstruovat ještě letos tak, aby lékaři mohli na konci tohoto roku nebo na začátku příštího začít přijímat pacienty.