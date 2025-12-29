Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním

Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.
Při nehoda popelářského vozu zemřel spolujezdec.
Při nehodě popelářského vozu zemřel spolujezdec. | foto: PČR

Nehoda se stala v pondělí po 14. hodině na skládce odpadu. Převrátil se tam popelářský vůz. Spolujezdec středního věku na místě zemřel.

„Na místě pracují kriminalisté z Jindřichova Hradce. Pravděpodobně to bude pracovní úraz, protože se nehoda nestala na pozemní komunikaci,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Popelářský vůz sjel do škarpy a převrátil se. Dva členové posádky se vážně zranili

K nehodě vyrážely dvě jednotky záchranářů z Jindřichova Hradce i vrtulník. „Muž utrpěl mnohačetná zranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před vyproštěním. Záchranáři už oběti nehody nemohli poskytnout přednemocniční neodkladnou péči,“ přidala mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Kriminalisté prověřují všechny okolnosti této tragédie. V dalších dnech k případu poskytnou další informace.

