Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

  21:34
V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Policista jej dostal na zem a přivolal posily. Nikomu se nic nestalo.
Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26....
Zvětšit fotografii

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26. prosince 2025) | foto: Policie ČR

„Po službě, ale ve střehu, byl dnes večer policista hlídkové služby v Českých Budějovicích. V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí,“ oznámili večer policisté na sociální síti X.

V reakci na to na něj muž vytáhl nůž a hrozil smrtí. Policista jej dostal na zem, později mu pomohla přivolaná posila. „Z občanů nebyl nikdo zraněn, útočník je zadržen a má pár oděrek,“ dodali policisté s tím, že v obchodním domě Mercury bylo hodně lidí, tudíž situace mohla dopadnout daleko hůř.

