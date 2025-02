Řidiči na jihu Čech bourají stále více, zásadně však ubylo smrtelných nehod

Řidiči na silnicích Jihočeského kraje bourají víc a víc. Loni už policisté zaznamenali 4801 nehod, meziročně o 161 více. Ve srovnání s rokem 2010 přibyly skoro dva tisíce nehod, což zní hrozivě. Jenže na opačné straně jsou následky těchto nehod a ty jsou o poznání pozitivnější. Zásadně ubylo smrtelných havárií i těžce zraněných.

„Vozidla a silnice jsou bezpečnější. Pomůže nám i zprovoznění nových úseků dálnic D3 a D4,“ zmínil Luděk Procházka, šéf jihočeské policie. Ta připravila hodnocení kriminality či nehodovosti v roce 2024.

Loni na jihočeských silnicích zemřelo 33 osob, což je za více než posledních 60 let nejmenší číslo, a to i v celorepublikovém měřítku. Například na Českokrumlovsku se loni nestala ani jedna nehoda, při které by zemřel člověk, což je podle statistik dlouhodobý unikát.

Také v mnoha dalších oblastech došlo ke zlepšení situace a celkově tak na jihu Čech meziročně ubylo trestné činnosti. Objasněnost případů mají navíc jihočeští policisté druhou nejvyšší po Ústeckém kraji, a to přesně 58,54 procenta.

Hodně patrný je pokles u loupeží a krádeží. „Povedlo se nám totiž rozprášit skupiny, které sem najížděly, byli to například občané Gruzie a dalších národnosti, které se nám podařilo pozavírat. Proto je to vidět na poklesu vloupání do bytů a i celkově,“ vysvětlil Stanislav Popel, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Srovnání kriminality na jihu Čech v letech 2023 a 2024 trestné činy celkem

8917 – 8111 vraždy

5 – 8 znásilnění

63 – 61 nebezpečné vyhrožování

155 – 233 loupeže

65 – 52 krádeže vloupáním

1121 - 798 vloupání do bytu

53 – 36 krádeže prosté

1308 - 1149 Nehodovost počet nehod

4640 – 4801 usmrcení

47 - 33 těžce zranění

185 - 155 lehce zranění

1877 - 1923

Skokově naopak narostl počet nebezpečných vyhrožování, meziročně ze 155 na 223 případů. Vysoká je ale i objasněnost, a to bezmála 80 procent. „Zvyšuje se agresivita a také požívání alkoholických nápojů, a to s tím souvisí,“ řekl Popel.

Stále pátrají po vrahovi dítěte

Samostatnou kapitolou jsou vraždy. Zatímco předloni jich kriminalisté vyšetřovali pět, loni jich bylo osm. Z dlouhodobého hlediska je to průměr. Ty loňské se podařilo všechny objasnit, někteří pachatelé už jsou i odsouzení, nebo jsou případy jinak uzavřené.

„Stále nás ale trápí nález mrtvého novorozence na Lipně v roce 2023. Prověřujeme dalších několik poznatků. Jsou to ohromná data, která nyní vyhodnocujeme,“ řekl k závažnému případu ředitel Procházka.

Policisté také uvedli, že podle důkazů z místa a následného genetického profilu je vrahem dítěte žena. Dítě nalezli v kontejneru s posypem u základní školy v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku.

Bez této tragédie policisté na jihu Čech za poslední dekádu objasnili všechny vraždy, kterých bylo více než padesát. Takzvaným pomníčkem, tedy nevyřešenou vraždou, zůstává také případ z roku 2015, kdy někdo zavraždil ženu venčící psy u Myšence na Protivínsku.

Po dvou měsících od činu policie dopadla podezřelého z brutální vraždy a dodnes se domnívá, že měla správného pachatele. Chyběl však dostatek důkazů, které by muže poslaly za mříže.

Každopádně dva loňské případy vraždy už se dostaly před soud. Ženu z Prachaticka poslal do vězení na čtyři roky za pokus vraždy matky. Tři muži pak za vraždu bezdomovce v Českém Krumlově dostali tresty od 13 do 17 let.

Ve velkém policisty zaměstnává také takzvaná kyberkriminalita, tedy různé podvody a okrádání peněz přes internet. Někdy stačí například jen fiktivní vydání za bankéře a komunikace přes sociální síť a poškození jsou rázem bez celoživotních úspor ve výši statisíců korun.

„Zrovna cestou na tuto tiskovou konferenci jsme zaznamenali další případ, kdy fiktivní bankéř připravil jednu ženu o 700 tisíc korun,“ zmínil Stanislav Popel.

Kybernetická trestná činnost ale meziročně také poklesla, a to z 1083 případů na 920. „Pomáhá nám v tomto ohledu hodně také prevence a média, která o těchto případech pravidelně informují,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Zároveň ale okamžitě dodal, že právě kybernetická trestná činnost bude určitě obrovským problémem i do budoucna.

Policistům se už roky nedaří naplnit stavy, ke konci roku jim chybělo celkem 288 zaměstnanců. Tato čísla se meziročně moc neliší. Dle ředitele Procházky je důležité, aby se mezi jednotlivými složkami záchranného systému a armády přestaly rozevírat nůžky v platech a mzdy zároveň musí růst, aby byla policie v tomto konkurenceschopná.