Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají snažit sami zadržet, ale okamžitě volat na linku 158.
Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jaroslavě Sušerové. (3. října 2025)
Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jaroslavě Sušerové. (3. října 2025) | foto: policie ČR

Po ženě pátrají kriminalisté od čtvrtka 2. října. „Státní zástupce na ni vydal předchozí souhlas k zadržení,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Jaroslava Sušerová měří asi 170 centimetrů, má štíhlou postavu, modré oči a hnědé vlnité vlasy, nyní už částečně prošedivělé.

Na sobě může mít modrou šusťákovou bundu, černou vestu, černobílé pruhované tričko s dlouhým rukávem, černobílé legíny s květinovým motivem a černé zimní boty. Podle policie působí zanedbaným dojmem.

Jakékoli informace o jejím pohybu nebo výskytu mohou lidé předat na lince 158.

