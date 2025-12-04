Policie pátrá po dívce z jižních Čech. Dřív se už pokusila o sebevraždu, čichá spreje

  10:42
Policisté vyhlásili pátrání po čtrnáctileté Anetě Filipové z Jindřichohradecka. Dívka odešla z domova ve středu, nikdo o ní nemá žádné zprávy, ani se neví, co má na sobě za oblečení. Trpí psychickými problémy a může být v ohrožení života.
FILIPOVÁ ANETA pohřešovaná žena
FILIPOVÁ ANETA pohřešovaná žena | foto: Policie ČR, Martin Veselý,  MAFRA

Aneta Filipová odešla z domova a ani její blízcí nevědí, kde může být. U sebe nemá mobilní telefon, peníze možná s sebou má.

Čtrnáctiletá dívka z Jindřichohradecka měří 174 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a dlouhé hnědé vlasy, které může nosit svázané do copánků.

V nose má piercing - pecku v jedné dírce a kroužek ve druhé. Podle policejního popisu a fotografie má vystupující bradu, na horních zubech stálá rovnátka a nosí dioptrické brýle.

Filipová špatně vyslovuje a velmi dobře mluví anglicky.

„Trpí psychickými problémy, může se sebepoškozovat. V minulosti se pokusila o sebevraždu, čichá spreje,“ přiblížil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policie žádá o pomoc při hledání také veřejnost. Pokud by o dívce měl někdo jakékoliv informace, ať se ozve na linku 158.

