Podezřelý kufřík před ordinací spustil policejní manévry, byl v něm psací stroj

Policisté popsali podezřelý předmět jako malý kufřík. „Zajišťujeme tepelný komfort evakuovaným. Lidé by se tomuto místu měli vyhnout,“ vzkázal po začátku zásahu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Místo zajistili jihočeští pyrotechnici a povolali i kolegy z Prahy. Ti si přivezli techniku jako pojízdný rentgen a dálkové roboty.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Profesionální jednotka budějovických hasičů pomáhala s evakuací necelé dvacítky lidí.
„Máme na místě dvě cisterny a dopravní automobil uzpůsobený i pro evakuaci vozíčkářů,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů a dodala, že došlo i na evakuaci vedlejšího i domu.
Kolem půl jedenácté policisté oznámili ukončení zásahu. Evakuovaní lidé se mohli vrátit do svých domovů.
„Kolegové nezjistili majitele psacího stroje, takže si ho odvezou jako nález,“ dodal Matzner.
Policisté mají s podobnými případy bohatou zkušenost. „Stávají se například, když řemeslníci a technici odvážejí nářadí a zařízení a při nakládce na místě něco zapomenou. Typicky jsou to různé záložní baterie s kabely nebo přenosné ústředny telefonních společností, které na první pohled vypadají nebezpečně. A zvláště pak při prosvícení rentgenem. A my nemůžeme nic podcenit,“ uzavřel mluvčí.