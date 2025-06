Na začátku května kontaktoval ženu přes aplikaci WhatsApp neznámý podvodník, se kterým navázala přátelský kontakt a dalších pár týdnů si psali.

„Její domnělý kamarád jí navykládal, že cestoval na lodi do Austrálie, ale ta ztroskotala u Bangladéše. On měl štěstí a mnoho jeho věcí se podařilo zachránit. Věci tak dá do balíku a potřebuje si je u někoho schovat,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Žena si vyslechla, že by věci mohly zůstat u ní, a že balík údajně vypravil. Podvedené následně přišel e-mail z přepravní společnosti, který ji informoval o tom, že balík je přetížený a je třeba doplatit.

Podvedená tak podle instrukcí poslala na cizí účty desítky tisíc korun. Když přišel další e-mail s tím, že nyní je třeba balík proclít a má zaplatit další peníze, uvědomila si, že jde zřejmě o podvod, a celou věc oznámila policistům.

„Ale to už podvodníkovi naposílala téměř 70 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí a dodala, že policisté opakovaně žádají, aby lidé neposílali podle instrukcí cizích lidí své peníze na neznámé účty.

„Nevěřte historkám, které vám píší lidé, které jste nikdy neviděli, a chtějí po vás peníze. Vždy se pořádně zamyslete, než kolikrát své celoživotní úspory věnujete podvodníkům,“ připomíná Krausová.