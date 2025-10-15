Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů

  16:00,  aktualizováno  16:00
Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů spáchaných formou spolupachatelství. Od několika poškozených vylákali pod různými záminkami peníze a půjčky za zhruba 14 milionů korun. Obviněným nyní hrozí pět až deset let vězení. Tři skončili ve vazbě.

Podvodníci používali několik legend. Jedné poškozené například velmi výmluvně vysvětlovali, že jen co budou vyplacené dluhy, je možné získat dědictví s byty v Praze. Ať tedy půjčí peníze a hodně na tom vydělá.

„Žena na to skočila a podvodníkům naposílala jako půjčku přes šest milionů korun. Další poškozený se nachytal na výhodný nákup vozidla Audi a koupi bytů v Praze. Přišel o 1,5 milionu korun,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Klientka chtěla podvodníkům poslat 1,5 milionu. Peníze jsme jí uchránili, říká expert

S dalším poškozeným, kterého obrali o čtyři miliony korun, sehráli legendu, že dokážou vyplatit nějaké kompromitující materiály, které by mohly být použity proti němu, například manželkou při rozvodu, nebo i jinak. Inkriminovaných „kompro“ balíčků bylo údajně několik, a tak poškozený platil a platil.

Dalšího poškozeného zase balamutili možným a velmi výnosným byznysem se zlatem. Vyšetřovatelka i kriminalisté předpokládají, že počet poškozených není konečný. Zatím ty zjištěné připravili pachatelé celkem o 14 milionů korun. Vylákané peníze pravděpodobně utratili.

Muže zlákala investice do zlata, po kurýrech poslal podvodníkovi 2,5 milionu

„Při domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor zajistili kriminalisté několik set tisíc korun v hotovosti, dokumenty, výpočetní techniku, nahrávací zařízení v hodinkách a telefony,“ upřesnil Matzner.

Vyšetřování pokračuje a tři ze čtyř obviněných skončili ve vazbě. Za tento závažný podvod jim hrozí vězení na pět až deset let.

Autor:
Vstoupit do diskuse