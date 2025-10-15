Podvodníci používali několik legend. Jedné poškozené například velmi výmluvně vysvětlovali, že jen co budou vyplacené dluhy, je možné získat dědictví s byty v Praze. Ať tedy půjčí peníze a hodně na tom vydělá.
„Žena na to skočila a podvodníkům naposílala jako půjčku přes šest milionů korun. Další poškozený se nachytal na výhodný nákup vozidla Audi a koupi bytů v Praze. Přišel o 1,5 milionu korun,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
S dalším poškozeným, kterého obrali o čtyři miliony korun, sehráli legendu, že dokážou vyplatit nějaké kompromitující materiály, které by mohly být použity proti němu, například manželkou při rozvodu, nebo i jinak. Inkriminovaných „kompro“ balíčků bylo údajně několik, a tak poškozený platil a platil.
Dalšího poškozeného zase balamutili možným a velmi výnosným byznysem se zlatem. Vyšetřovatelka i kriminalisté předpokládají, že počet poškozených není konečný. Zatím ty zjištěné připravili pachatelé celkem o 14 milionů korun. Vylákané peníze pravděpodobně utratili.
„Při domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor zajistili kriminalisté několik set tisíc korun v hotovosti, dokumenty, výpočetní techniku, nahrávací zařízení v hodinkách a telefony,“ upřesnil Matzner.
Vyšetřování pokračuje a tři ze čtyř obviněných skončili ve vazbě. Za tento závažný podvod jim hrozí vězení na pět až deset let.