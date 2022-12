Některé drobné obchodníky už nezachrání ani Vánoce, hrozí jim konec

Kdo kupuje dárky na poslední chvíli, už mnohokrát v malých obchůdcích zažil dlouhé fronty u pokladen nebo hloučky zákazníků před regály. Do podobných situací už se však zřejmě nebudeme dostávat tak často. Nemůže za to ani tak dobrovolný odliv lidí do e-shopů, ale zkrátka to, že spousta prodejen je v existenčním ohrožení a ani nákupy dárků z letošních Vánoc je nemusejí zachránit.

Jedním z příkladů je známý českobudějovický obchod s alkoholem Farkatéka, který nabízí zboží od mnoha druhů piv přes vína až po luxusní značky tvrdého alkoholu. I když zde mají v uplynulých týdnech až dvakrát více zákazníků oproti jiným měsícům, nemusí to podle majitele Romana Farky k přežití obchodu stačit. Drobní prodejci totiž mohou na dražší energie i zboží doplatit mnohem dříve než velkoobchody.

„Není to sice tak, že by nám teď bezprostředně hrozilo ukončení provozu, ale u Vánoc počítáme s tím, že tržby z nich nám pokryjí ztráty z letních měsíců, kdy jsou prodeje slabé. Co se týče energií, zdražení se nás zatím nedotklo. Nikdo ale neví, kolik nakonec budeme muset platit,“ vysvětluje Farka a dodává, že už teď jim kvůli zdražování z dodavatelských řetězců ubyla výrazná část zákazníků. „Přestali chodit lidé, kteří kupovali levnější alkohol. Takových může být až 30 procent,“ doplňuje.

Podobně je na tom také Miroslava Veselá, která v jindřichohradecké Kmentově ulici provozuje prodejnu dárkových předmětů a dámské módy. Podle ní je sice patrné, že lidí v předvánočním čase v jejím obchůdku přibylo, rozhodně jich ale není tolik, co v jiných letech.

„Odhaduji, že máme tak o čtvrtinu více zákazníků než v jiných měsících, to je dost málo. Pochybuji, že si zvládneme udělat nějaké rezervy na horší časy, které ještě zřejmě přijdou,“ obává se Veselá.

Sama vnímá, že nejvhodnější cestou není ani zdražování zboží, které by mohlo zbylé zákazníky odradit. „Přece jen nenabízíme takový sortiment, o nějž je dlouhodobě velký zájem a prodává se hlavně v sezoně. Bez sošky zvířátka nebo vonné svíčky se lidé přece jen obejdou. Na obyčejné zákazníky je v posledních měsících velký tlak, aby začali šetřit. Troufám si říci, že letošní Vánoce nás rozhodně nezachrání,“ připouští Veselá.

Nejdřív covid, teď další rána

Kromě očekávaného propadu prodeje je pro ni velkým strašákem i nová smlouva u dodavatele elektřiny. Fixace stávajících cen jí končí v závěru letošního roku, a jak sama říká, vůbec netuší, co bude dál. Řadě menších podnikatelů ale může podle ředitele jihočeské hospodářské komory Luďka Keista pomoci již schválené zastropování cen energií.

„Je to ale jen dílčí náplast, která přežití malých podnikatelů ve své podstatě neřeší. Právě dobíhající smlouvy u dodavatelů energií naznačují, že lidé jsou ještě ochotní utrácet, to ale podle všeho příští rok platit nebude. Navíc kvůli rostoucím cenám spotřebního zboží a potravin budou mít lidé na zbytné věci méně peněz,“ říká Keist.

Jeho slova potvrzují také v píseckém Papírnictví od Kamenného mostu, sídlícím v ulici 17. listopadu, kde v prosinci vydali odhadem až dvakrát více účtenek oproti běžným měsícům. Vánoce jim v hospodaření výrazně pomáhají, nicméně veškerý zisk už nyní obracejí zpět do nákladů za elektřinu, která jim s novou smlouvou zdražila až na třiapůlnásobek původní ceny.

„Pokud se nic nezmění, tak se obávám, že s podnikáním skončím. Mrzí mě, že musíme platit tak velké náklady na energie, když ji na jihu Čech relativně levně vyrábíme. Už kvůli covidu jsme rušili jednu pobočku a propouštěli zaměstnance, teď přišla další rána. Do budoucna už se raději moc nedívám,“ naznačuje majitelka Jaroslava Louženská.

I tak ale doufá, že letošní závěr roku by jí mohl pomoci papírnictví udržet navzdory tomu, že už k dílčímu zdražování kvůli drahému papíru museli sáhnout. „Každý rok s tím počítáme a zdá se, že by nám to letos ještě mohlo pomoci. Lidi jsou zatím ochotní utrácet. Zřejmě si ještě užívají, dokud mají za co,“ naznačuje Louženská.