Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Společnost VAVI založil Jiří Vávra po svém návratu ze zahraničí v roce 2008 , kde navázal na živnost své maminky a následně ji sloučil v roce 2021 se svou firmou. V této chvíli ji řídí společně se svou životní partnerkou Kateřinou Jiroutovou „Já mám na starosti obchod a investice, a ona, protože má vzdělání v oboru, se stará o technickou a výrobní část,“ popsal s tím, že jim tento model funguje.
Příběh roku
Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ně můžete v anketě ZDE
Jejich hlavním obchodním artiklem je výroba oděvů pro střední a velké společnosti, aby se jejich zaměstnanci vizuálně odlišili a působili jednotně. Nejsou to jen banky, telefonní operátoři, hotely, restaurace, prodejci koupelen, kuchyní, zahradní techniky, ale třeba také nemocnice. I sestřičky na některých odděleních nosí stejnokroj, který ušili právě ve VAVI. „Naše druhá společnost se pak zaměřuje na výrobu oblečení pro top manažery, majitele a vedení firem. Jde o luxusní zakázkovou výrobu. Vše šijeme na míru konkrétnímu zákazníkovi,“ vysvětlil Jiří Vávra.
„Umíme vyrobit prakticky jakýkoli druh oděvu, včetně sportovního či uniforem. Já sám mám dnes na sobě tričko, manšestráky a flanelovou košili, které jsme u nás ušili,“ dodal s úsměvem. „Vždy navrhneme pro naše zákazníky oblečení tak, aby podtrhlo výjimečnost dané společnosti“ zdůraznil. V podstatě tak umí ušít vše, co si jejich klient žádá, od triček, košil až po kalhoty, bundy či kabáty.
V loňském roce se přesunuli do nového objektu. Stojí na výpadovce z Vimperka směrem na centrální Šumavu a má tvar knoflíku. Od toho také nese svůj název Knoflík nebo The Button. Celkem má asi 1 200 metrů čtverečních, z toho 900 metrů čtverečních činí výrobní prostory. „Když jsme stavbu připravovali s architekty, chtěli jsme, aby respektovala okolí,“ zdůraznil Jiří Vávra.
Pro Kateřinu Jiroutovou a Jiřího Vávru hlasujte v anketě ZDE
Část prostoru je veřejná a návštěvníci se tu mohou občerstvit, koupit si něco na sebe a díky prosklené části nahlédnout přímo do výroby. „Knoflík má lidi hlavně spojovat a pomoci vytvořit komunitu. Většina lidí, kteří jedou kolem na Šumavu, si jí všimne. A my chceme, aby se tu zastavili a pak odcházeli s dobrou náladou,“ vzkazuje také projíždějícím turistům.
„Silná stránka VAVI je momentálně v tom, že máme vlastní návrháře, vývoj, výroby ve Vimperku a Praze, sklady i distribuci. Do budoucna se chystáme tento model ještě více posílit a zároveň zrychlit a zefektivnit výrobní i dodavatelský proces. To je pro mě zásadní,“ uzavřel Jiří Vávra.