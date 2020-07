Málo slunce i obavy z nákazy. Jihočeským plovárnám scházejí návštěvníci

V polovině června se v Plané nad Lužnicí dočkali. Po rekonstrukci sportovního centra za 14 milionů korun otevřeli nové koupaliště. Místní se těšili, že si v letních dnech užijí bazénu. Upravený terén sliboval větší pohodlí.

Vyhlídky na slunné léto u vody ale kazí počasí. Jih Čech zažil podle meteorologů jen tři tropické dny od začátku června, což je značně méně v porovnání s minulými roky. Radovánkám u vody počasí od začátku sezony nepřeje.

Pocítili to právě i v Plané na Táborsku. Mezi obyvateli tak zájem není takový, jak by si novinka zasloužila. „Je to škoda. Po rekonstrukci je areál pěkný, přidali jsme jednu skluzavku, v dětském bazénku je i vodní hříbek. Nezbývá než doufat, že se v srpnu počasí zlepší,“ vyhlíží správce koupaliště Rudolf Lapin.

S propady v návštěvnosti se potýká řada koupališť v kraji. Třeba v Českých Budějovicích hlásí v letošním červnu o 17 tisíc návštěv méně, než měli minulý rok. Na slabém zájmu se podepsaly dva faktory.

„Kromě počasí jsou to i přetrvávající obavy z koronaviru. V úvodu června jsme ještě dodržovali vládní nařízení jako rozestupy, rozmístěné dezinfekce, hosté museli mimo bazén nosit roušky. Někoho to odradilo,“ míní ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Nejvíce se v krajském městě i na dalších venkovních plovárnách povedl pátek 10. července. V Budějovicích se v areálu vystřídalo 1 600 lidí. To běžně odpovídá letnímu standardu, letos je to však mimořádná návštěvnost.

Stejný scénář platí i pro koupaliště ve Strakonicích. „Minulý rok byl určitě mnohem příznivější. Návštěvnost jsme měli vyšší. Dost možná za to letos zčásti mohou obavy z nákazy, ale největší příčinou je jistě počasí,“ potvrzuje Pavel Čarek, vedoucí strakonického plaveckého stadionu.

Tam navíc přes léto funguje jen venkovní areál. „Počítáme se sportovními soustředěními a dětskými tábory. Jsou tu podle plánu, jak to máme nasmlouvané,“ doplňuje.

Situace decimuje naše tržby

Areály s koupáním zaznamenávají nižší tržby. Nepříznivé počasí přichází nevhod poté, co zařízení ztrácela peníze na jaře při uzavírkách kvůli epidemii koronaviru.

„Tento rok je velmi specifický, situace decimuje naše tržby. Doufejme, že v srpnu bude počasí lepší. Jenže nyní počty nakažených opět rostou. Snad se případná opatření budou řešit jinými způsoby než úplnými uzavírkami,“ uvažuje Karel Dvořák, ředitel Sportovních zařízení Prachatice.

V místním bazénu počítají propad o 60 procent. Stejně jako jinde, i tam musela zůstat veškerá sportovní zařízení uzavřena až do 25. května. „Tržby nyní zachraňuje nový, pěkně postavený saunový svět, který přibyl po nedávné rekonstrukci bazénu. Novinku jsme nechali přístupnou i v létě a je vyloženě oblíbená, návštěvnost saun se zvyšuje,“ těší Dvořáka.

Menší problémy pociťují v Jindřichově Hradci, kde je otevřený plavecký bazén i venkovní akvapark. V červenci je tam průměrná denní návštěvnost 650 lidí.

„To je slušné, rozhodně to není číslo, které by nás mělo rozesmutnět. Ale hranici tisíce lidí jsme letos překonali jen dvakrát či třikrát,“ vysvětluje vedoucí provozu hradeckého areálu Marcela Kůrková. Dodává, že letošní červnová čísla návštěv vnitřního bazénu dokonce překonala ta z minulého roku. Lidé na plovárnu po nuceném uzavření přicházeli hojně.

V Hradci mají otevřený i krytý bazén

Ekonomické dopady jsou v Jindřichově Hradci výrazně nižší hlavně díky propojení vnitřku s akvaparkem. Lidé často volí variantu zaplatit plné vstupné do krytého prostoru a z něj si libovolně vycházejí ven.

Podle Kůrkové už se někteří návštěvníci opět v minulých dnech dotazovali, zda musí nosit roušky. „Na návštěvnosti se projevila i další věc. Někteří obyvatelé byli nuceni čerpat při nouzovém stavu dovolené. Do léta už jim tak moc volných dnů nezbylo, a neberou si tak dovolenou kvůli tomu, aby si mohli některý den odpočinout na plovárně,“ upozorňuje vedoucí provozu.

Podle meteorologů je počet tropických dnů skutečně nižší než v předchozím roce. „Teď se letní počasí vrací do stavu, který odpovídá zeměpisné šířce našeho území. Předchozí roky byly nadměrně teplé,“ připomíná Jaroslav Hintermüller z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dnes jih čekají teploty mezi 24 a 27 stupni s možností přeháněk, místy i bouřek. Stejné teploty, ovšem bez přeháněk, budou v sobotu, nejtepleji bude v neděli, kdy meteorologové předpovídají 28 stupňů, odpoledne mohou přijít přeháňky.