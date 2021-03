O jihočeské tábory je kvůli distanční výuce větší zájem než v minulosti

Například DDM Jindřichův Hradec nabízí 26 příměstských a pobytových táborů. Řada z nich je už plně obsazená, další přijímají náhradníky, u některých jsou jen poslední volná místa. A plný je už i první – červnový – tábor, určený rodičům s dětmi od dvou do šesti let a celotáborovou hrou motivovanou pohádkovými příběhy.

„Každoročně je u nás o tábory velký zájem, nicméně letos se nám naplnily mnohem dřív než v minulých letech. Rodiče chtějí, aby se děti dostaly do kolektivu a měly sociální kontakt, když byly během roku zavřené doma,“ porovnává ředitelka DDM Ludmila Štufková.

Podobně mluví i další organizace. „Minulý týden jsme vypsali termíny a rychle se spustila ohromná lavina. Psali jsme lidem, aby tábory předem neplatili, jen děti přihlašovali. Přesto někteří zaplatili, aby měli jistotu,“ potvrzuje ředitel táborského DDM Josef Musil.

V českobudějovickém domě dětí a mládeže zaznamenali větší zájem o pobytové tábory než o ty příměstské. „Na příměstských ještě místa jsou, ale většina pobytových už je obsazená. Letos jsou obsazené zhruba o měsíc dřív než loni. Rodiče chtějí, aby děti byly v přírodě se svými vrstevníky,“ podotýká ředitelka Hana Korčáková.

Počítačů mají dost, chtějí tvořit

Písecký DDM nabízí letos naopak více příměstských táborů než pobytových. „Předěláváme táborovou základnu a pronájmy jsou v současné době komplikované kvůli covidové situaci a hygienickým nařízení, málokterá základna je loni splňovala. Proto nabízíme hlavně příměstské tábory,“ vysvětluje ředitelka Jana Adam.

I po těch je ale velká poptávka. Volná místa ještě mají, což je dáno tím, že DDM přidal několik termínů oproti původnímu plánu.

A pandemie změnila i zájem dětí o tematická zaměření táborů. Odklání se od počítačů a techniky, které vládly předchozím letům.

„Mají notebooků kvůli distanční výuce dost, takže je zajímá vyrábění. Plné máme vzdělávací a historické tábory. Také v tomto směru vidíme nový trend,“ míní Jana Adam.

Zvýšený zájem o letní tábory zaznamenal také spolek Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje sdružující neziskové organizace, jež pracují s dětmi a mládeží. Ten spravuje web jihocesketabory.cz, kam pořadatelé mohou dávat své nabídky.

„Podle našich informací jsou už z velké části tábory obsazené. Spousta dětí jede na pobytový a pak ještě na příměstský. Je to dobré řešení i pro rodiče, kteří musí v létě pracovat a nemohou tolik na hlídání využívat babičky a dědečky, protože se u nich bojí nákazy covidem,“ říká za spolek Kateřina Babická.

Organizátoři jsou připraveni na testování dětí

Organizátoři teď čekají, jak se vyvine pandemická situace a zda bude možné tábory otevřít. Všichni věří, že se tak stane.



„U pobytových jsme i loni museli dodržovat přísný režim, celé léto jsme měli obsazeno a přežili jsme ve zdraví všichni. Předpokládáme, že to bude i letos v podobném režimu. Budeme čekat na konec května na pokyny hygieny,“ naznačuje Josef Musil.

Právě na toto téma DDM jednaly v pondělí také se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže v České republice. „Doufám, že tábory budou. Očekávám, že to bude za podobných podmínek jako loni, kdy covid vypukl později a nakonec jsme se stejně s hygienou i ministerstvem zdravotnictví domluvili,“ věří předseda sdružení Libor Bezděk.

Organizátoři jsou současně připraveni i na to, že by případně děti na táboře testovali na koronavirus. „Předpokládám, že pokud se děti vrátí do léta ještě do škol, budou se tam pravidelně testovat. První turnus by tak byl otestovaný a další už bychom testovali pravidelně my,“ plánuje Bezděk.

Podle vyjádření ministerstva školství bude vše záležet na vývoji epidemiologické situace. „Ministerstvo ale udělá vše pro to, aby se letní akce mohly uskutečnit a byly pro děti bezpečné. Bližší detaily představíme v průběhu tohoto měsíce,“ informuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.