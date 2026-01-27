Lidé hlásí potíže s virtuálními jízdenkami MHD. Podejte reklamaci, radí podnik

Někteří cestující v českobudějovické MHD čas od času upozorňují, že špatně funguje nákup virtuálních jízdenek přímo v autobusech a trolejbusech. V porovnání s tím, kolik lidí platí jízdenku kartou ve vozech, je to číslo malé, tvrdí dopravní podnik. Jeho mluvčí lidem radí, aby své potíže řešili reklamacemi.
„Sežralo mi to takhle třikrát třicet korun, přitom jsem si myslel, že jízdenku nemám,“ upozornil například cestující Tomáš Havel.

A před několika dny řešili obdobné komplikace obyvatelé krajského města také na sociálních sítích. Dopravní podnik tvrdí, že se měsíčně zabývá jednotkami takových případů, což je vzhledem k celkovému počtu prodaných jízdenek malé číslo. Každopádně ale odporučuje, aby cestující nepříjemnost určitě řešili.

„Zákazníci se mohou s dotazy a reklamacemi obracet na e-mailu info@dpmcb.cz nebo osobně na zákaznické centrum v Novohradské ulici, kde případ prověříme a vyřešíme ve stanovené lhůtě,“ ujistila mluvčí českobudějovického dopravního podniku Barbora Fišer.

Zároveň zmínila, v čem se může někdy nákup virtuální jízdenky zkomplikovat. Dotazy se obvykle opakují, cestující například překvapí stržená platba za více dříve nakoupených jízdenek a spojí si ji s aktuálním nákupem, který pak se zaúčtovanou částkou nesedí.

„Systém totiž neúčtuje každou jízdu zvlášť, ale s časovým odstupem shrnuje více nákupů do jedné platby. U držitelů karet Visa je to za všechny jízdenky po skončení dne, MasterCard pak zaúčtování provádí po několikadenním období,“ zmínila Fišer.

Nezdařené transakce mohou mít podle mluvčí různé příčiny – nepovolený druh plateb na straně zákazníka, výpadky banky a podobně. „U nahlášených problémů příčiny vždy pečlivě prověřujeme. Některé případy můžou být způsobené nedostatečným finančním krytím karty klienta při zaúčtování platby, což smluvní přepravní podmínky stanovují jako povinnost,“ vysvětlila.

A ještě jednou zdůraznila, že pokud zákazník postupuje správně, a přesto nastane problém, má právo na reklamaci služby.

Popularita virtuálních jízdenek u cestujících v Budějovicích stále stoupá. Průměrně jich dopravní podnik tímto způsobem prodá více než 146 tisíc měsíčně, v prosinci 2025 to bylo dokonce 180 tisíc.

„Drtivá většina těchto prodejů je bezproblémová, měsíčně se tak zabýváme pouze jednotkami dotazů či reklamací tohoto typu jízdného,“ dodala Fišer.

