Roky odkládaná oprava pivovaru v Jindřichově Hradci bude stát 450 milionů

Pro Jindřichův Hradec představuje plánovaná rekonstrukce areálu, kde vznikne multikulturní centrum a pivovar s restaurací, jednu z největších investic novodobé historie města. Celkem si podle odhadů vyžádá 450 milionů korun.

„Získali jsme dotaci ze státního fondu podpory investic ve výši 165 milionů korun a od ministerstva průmyslu a obchodu 80 milionů. Budeme dále zjišťovat, jestli by byla možnost spolufinancování od jiných subjektů,“ sdělil starosta města Michal Kozár (ANO).

V současnosti je hotový projekt od brněnského studia Archa 66 a vydané stavební povolení. Vyhlášením veřejné zakázky pod názvem Nová epocha pivovaru Pánů zlaté růže budou radní hledat vhodného zhotovitele rekonstrukce.

„Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v adaptaci sladovní části pivovaru na multifunkční centrum a v obnově a stavebních úpravách samotného pivovaru,“ přiblížil Kozár.

Do pivovaru se tak patrně vrátí technologie pro výrobu piva, sklady, produkční linky i prodejna. K tomu však při dnešních podmínkách stačí desetina rozlohy budovy a ani kombinace s navazující restaurací s předzahrádkou nepokryje významnou část objektu. V budově tak zbude dost místa pro vzdělávací akce a společenská setkávání, které v budoucnu nabídne využití pro divadlo nebo knihovnu.

Kastelán jindřichohradeckého zámku a zastupitel Jan Mikeš (STAN) dříve upozornil, že je důležité promyslet náplň všech budov v sousedství, aby si navzájem nekonkurovaly a naopak se doplňovaly.

„Úspěšná města se vyznačují tím, že dokáží postavit kvalitní architekturu. Jindřichův Hradec je v tomto bodě bohužel pozadu. Snad to právě rekonstrukce pivovaru dokáže změnit. Sama architektura se totiž může stát výborným lákadlem pro turisty,“ konstatoval Mikeš.

V pivovaru před zavřením vařili rum

První stavební práce na Balbínově náměstí mají podle plánů začít do konce dubna. Celá konstrukce se i kvůli podmínkám státních dotací musí stihnout do konce roku 2025.

„Byl bych také rád, kdyby se areál propojil se zámkem. V zadní části nyní parkují auta. Kdyby se nám je podařilo dostat třeba do dvora, mohla by tam vzniknout otevřená pěší zóna, po které by se návštěvníci dostali jak k pivovaru, tak na zámek,“ vyjádřil se před časem starosta Kozár.

Tomu by měl pomoci i odkoupený takzvaný Smetanův dům s číslem popisným 199. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která je svou historií spjatá s hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Stejně jako přilehlý pivovar je v bídném stavu. Rekonstruovat by se tak měl současně s areálem pivovaru.

Pivovarníci vařili v Jindřichově Hradci pivo do roku 1966, kdy objekt převzal národní podnik Fruta a vyráběl v něm do devadesátých let dvacátého století rum. Od té doby začaly opuštěné budovy chátrat. Další poškození způsobil požár v roce 2011, který zasáhl západní polovinu areálu. Město pivovar odkoupilo o pět let později.

3. října 2023