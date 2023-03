Firma chce obnovit těžbu písku u Nových Hradů, lidé z toho mají obavy

V Nakolicích, které jsou součástí Nových Hradů na Českobudějovicku, jde o pokračování těžby, ovšem podle záměru s výhledem na několikanásobné navýšení vytěžené suroviny.

Kolem písku se v posledních týdnech strhla diskuse, která vyvrcholila na veřejném projednávání. Lidé zaplnili celý sál kulturně-společenského domu v Nových Hradech. Město i jeho obyvatelé mají obavy, aby obnovení těžby po třiceti letech nezatížilo životní prostředí. Týká se to nejen zvýšení dopravy, hluku a prašnosti, ale i místních studní a také čerpání Dobré vody z vrtu v novohradské osadě Byňov.

Záměr je podle investora i vedení města teprve na začátku. Jisté je, že společnost Best, jež o místní štěrkopísky stojí, má na těžbu 15 let staré platné povolení. S limitem na 60 tisíc tun ročně. V nakolickém lomu jsou zásoby písku v množství několika milionů tun.

„Máme pocit, že celý záměr se rodí utajeně po dohodě vedení města s firmou. Chceme k tomu transparentní projednávání, týká se to všech obyvatel. Chtějí navýšit dobývání trojnásobně, podle některých dokumentů až osminásobně,“ tvrdí člen osadního výboru z Nakolic Dušan Kudlač, jenž získal dokument hydrogeologů, kteří pro Best analyzovali možnost takového navýšení těžby.

Za současného stavu to odborníci považují za nemožné, protože lokalita leží poblíž ochranného pásma byňovských vrtů a hranice CHKO Třeboňsko. Ochrana je daná lázeňským zákonem, jenž by se musel změnit a pásmo zmenšit. Potom je zase nebezpečí, že to poškodí podzemní zdroje, z nichž se čerpá Dobrá voda, která patří mezi nejprodávanější značky balené vody v Česku.

Město žádá kompenzace

Na veřejném jednání starosta Nových Hradů Vladimír Hokr ujistil, že radnice záměr netají, jak tvrdí oponenti. Přiznal, že investor město oslovil loni v září, v prosinci se o tom dověděli zastupitelé a letos v únoru informaci zveřejnil v místním Zpravodaji.

„Město na nalezišti vlastní jen část pozemku, jehož celková plocha je 15 hektarů. Záleží nejenom na nás, ale i na soukromém majiteli pozemku, jak se s investorem dohodneme. Od něj od začátku jednání požaduji vyřešení dopravy, kompenzace, záruky, že nebudeme obtěžovaní hlukem a že nevyschnou studny. Chovám se v duchu dobrého hospodáře,“ poznamenal Hokr.

Podle dostupných informací ale vlastní většinu lokality město. MF DNES má k tomu také dokument hydrogeologů i vyjádření soukromého vlastníka pozemků z Jindřichova Hradce. Ten přiznal, že s investorem jedná. Ve hře je buď prodej, nebo pronájem pozemku. Po těžbě by z lomu mělo vzniknout rekreační jezero.

Od investora, společnosti Best, kterou vlastní spolu s manželkou jeden z nejbohatších Čechů Vít Kutnar, chce město v případě těžby kompenzaci. Kromě poplatku z každé vyvezené tuny písku postavení objízdné silnice a dodání materiálu na chodníky a cesty. Best vyrábí cementovou dlažbu a je navázaný na největší síť stavebnin v republice DEK, která patří také Kutnarovi. Písek chce vozit z Nových Hradů přes Byňov do Vranína u Třeboně, kde má jeden z provozů.

Měli povolení, ale chyběl odbyt

Nakolická pískárna fungovala v menší míře už v 80. letech minulého století. V 90. letech ji koupila jindřichohradecká společnost Alfit, která v roce 2007 dostala od kraje řádné povolení k těžbě s limitem 60 tisíc tun materiálu ročně.

Tuto možnost ale pro slabý odbyt nevyužila a v okolí pískovny vznikla skládka stavebního odpadu. Podle dřívějších posudků odborníků mají nakolické písky příměsi hlíny a do betonu se moc nehodí.

Odbor životního prostředí kraje k tomu uvedl, že povolení k těžbě platí pro původní limit. Pokud by ho chtěla firma navýšit, musela by záměr řádně oznámit a ten by prošel řízením k vlivu stavby na životní prostředí EIA. K tomu se pak vyjadřují instituce, odborníci i veřejnost, konečné stanovisko vydá kraj. V opačném případě může pískovnu restartovat hned.

Zástupce investora geolog Petr Welser však na veřejném jednání zúčastněným potvrdil, že bez dohody s městem nebudou pískovnu na jeho pozemku otvírat.