Na sídlišti v Písku někdo zastřelil ročního psa, majitel se teď bojí o děti

Ke střelbě došlo v úterý 9. dubna mezi 7:30 a 10:00, informoval o tom Deník.cz. „Kolem desáté dopoledne jsem na zahradu přišel a našel ji tam ležet. V první chvíli jsme mysleli, že je otrávená, nikde nebyla vidět krev,“ popsal událost majitel feny českého horského psa Jakub Čudlý.

Se psem spěchal na veterinu. „Ani tam hned nepoznali, že je střelená. To nás nikoho ani ve snu nenapadlo a přes dlouhou srst nebylo nic vidět. Dali jí kapačku a byla dobrá,“ pokračoval.

Stav fenky se ale začal rychle zhoršovat, proto se museli ke zvěrolékaři vrátit. „Po rentgenu veterinář potvrdil dvě střelné rány v hrudi a zádech. Bohužel už jí nedokázali pomoct. Byl to miláček rodiny, děti to obrečely,“ popsal majitel událost, která zasáhla celou rodinu.

Redakci MF DNES Čudlý sdělil, že pachatele ani jeho motiv nezná. „Můžu se domnívat, že někomu mohlo vadit, že pes štěkal. To ale dělá každý pes, nebylo to tak, že by neustále vyl. Mohl jsem taky někoho naštvat já, o tom ale taky nevím,“ přemýšlel.

V minulosti rodina obdržela od sousedů dvě upozornění na štěkot, s nikým z blízkého okolí však spory neměla. „Neštěkala o nic víc než předchozí psi. Chováme je na zahradě asi 50 let a nikdy si nikdo nestěžoval. V minulosti nám ale už na psa někdo vystřelil. Tehdy to byla ale vzduchovka malé ráže, takže se nic nestalo,“ vzpomněl Čudlý na deset let starý incident. Je přesvědčen, že tentokrát střelec jednal s úmyslem zabít.

„Tolik mě netrápí pes jako to, že si na zahradě hrají děti. Jestli střelci vadil štěkot psa, bude mu teď vadit křik dětí? To mě v tuhle chvíli nejvíc trápí, že střílí na jednom z největších sídlišť v Písku,“ zdůraznil s tím, že 20 metrů od možného místa střelby se navíc nachází dětské hřiště.

Případ vyšetřují kriminalisté

Případem se aktuálně zabývá písecká policie. Jakub Čudlý podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Zatím je to ve fázi prověřování. Případ jsme převzali a zadokumentovali. Poškozený nám předal spoustu materiálů jako zajištěnou střelu a veterinární zprávu. Na případu pracujeme, ale zatím není nic dalšího ke zveřejnění,“ informovala mluvčí píseckých policistů Kamila Čuřínová Ingrišová.

Dodala, že písečtí policisté se případem, kdy někdo střílel v zastavěné oblasti ze vzduchovky nebo obdobné zbraně, setkali už v minulosti.