Pokus o vraždu v Písku. Muž podle policie bodl nožem příbuzného, napadený přežil

  13:22,  aktualizováno  13:22
Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

K incidentu došlo v neděli v jednom z domů v Písku. Podle policie se dva příbuzní hádali a spor vygradoval natolik, až čtyřiačtyřicetiletý obviněný muž popadl nůž a zaútočil na dalšího člena rodiny.

„Napadenému způsobil zranění, se kterými musel být následně ošetřený a hospitalizovaný v nemocnici,“ upřesnila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Případ si krajští kriminalisté v pondělí převzali od svých píseckých kolegů a dál pracují na vyšetřování události.

„Krajští kriminalisté v úterý sdělili muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ dodala Krausová.

