Referendum o novém bazénu v Písku je nejisté, ve městě řeší spor o podpisy

V posledních letech se ve městě spíš řeší stavba nového areálu na jiném místě. Iniciátoři petice, jež by ukázala, kolik lidí bude pro referendum, se snaží doplnit potřebné množství podpisů, které musí pro jeho vypsání činit alespoň 10 procent z celkového počtu obyvatel.

Ale starostka města Eva Vanžurová (Pro Písek) zařadila do programu příštího zasedání zastupitelů návrh na jeho úplné zrušení.

V celé kauze nyní panuje mnoho nejasností i mezi politiky. Zástupce petičního výboru radnice informovala, že ze 2 500 předložených podpisů jich bylo asi 500 vyřazeno a nyní tak jejich počet nesplňuje potřebnou procentuální hranici. Petice však není uzavřená a organizátoři stále dostávají nové podpisy. Mohli tak potřebný počet hlasů doplnit.

„Asi před 14 dny nám přišla zpráva, že část podpisů vyřadili kvůli nečitelnosti nebo proto, že se nepodařilo potvrdit, že dotyčný má v Písku opravdu trvalé bydliště,“ uvedl člen petičního výboru Jiří Černý.

„Minulou středu jsem proto na radnici odevzdal dalších 600 podpisů. Tím už budou podmínky referenda snad definitivně potvrzeny,“ doplnil.

Další z iniciátorů petice, zastupitel Marek Anděl (Písek sobě), navíc počítá s tím, že je město vyzve k opravě formálních chyb u vyškrtnutých podpisů, což podle něj nebude problém doplnit. Návrh starostky na zrušení referenda si vysvětlují tím, že Vanžurová nemohla vědět, kolik dalších podpisů mají ještě k dispozici.

To je ale v rozporu s argumentací starostky. Ta svůj návrh na zrušení referenda opírá o dodatek, který byl do usnesení zapsán na žádost místostarosty Ondřeje Veselého (ČSSD).

Podle něj by měly být všechny podpisy zkontrolované podle zákona o referendu. Ten má ale pro podpisy zcela jiná kritéria než petiční zákon, podle něhož postupovali iniciátoři petice.

Rozhodují detaily

Zatímco u petičního zákona stačí, aby podepsaní lidé uvedli své jméno a místo bydliště, u zákona o referendu je nutné uvést i datum narození. Přesto, že se podle Veselého jednalo pouze o formální dodatek, který měl zaručit, že podpisy zkontrolují úředníci a ověří tak, že podepsaní lidé jsou opravdu obyvateli Písku, nyní hrozí, že kvůli jeho formulaci bude celé referendum zamítnuto.

„Osobně jsem pro opravu stávajícího bazénu, ale je mi nepříjemné zrušit politickým rozhodnutím výstavbu nového bazénu, kterou si lidé odhlasovali v referendu před deseti lety. Proto jsem chtěl, aby byly podpisy ověřené a my tak měli jistotu, že se veřejné mínění opravdu proměnilo a lidé už nový bazén nechtějí,“ vysvětlil Veselý.

Podle starostky ale nemůže být referendum kvůli dodatku Veselého vyhlášeno. „Návrh na zrušení jsem podala na základě vyjádření z ministerstva vnitra, kde stojí, že petice není platná, protože v usnesení se odkazuje na zákon o referendu a listy s podanými podpisy tak vůbec nesplňují potřebné požadavky, protože tam nejsou data narození,“ popsala Vanžurová s tím, že si nemůže dovolit jen tak ignorovat závazné usnesení.

„Je to prázdný argument“

Tato argumentace připadá zástupcům petičního výboru jako zcela účelová. „Je to prázdný argument. Kdyby ho chtěla starostka opravdu použít, tak to řekla už na minulém zastupitelstvu, kde se o referendu hlasovalo. Měla k tomu všechny potřebné informace. Pokud to tak je, tak jak vysvětlí, že se tím, co bylo jasné už od začátku, zabývali městští úředníci 14 dní a sebralo jim to čas na jinou práci,“ ptal se Anděl.

Následně ještě dodal, že když návrh starostky projde a zastupitelé města se opravdu rozhodnou jít proti hlasu více jak tří tisíc lidí podepsaných pod peticí, sežene výbor potřebné podpisy podle zákona o referendu a městské zastupitelstvo tak zcela obejde.