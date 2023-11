V Písku se konečně dohodli. Bazén bude pod školou, stát má přes půl miliardy

Ani jedna židle nezůstala volná a lidé postávali i u vstupních dveří. O projednání otázky nového bazénu byl v Písku opravdu velký zájem. Na mimořádné zasedání zastupitelstva dorazilo okolo padesáti občanů. Někteří vystoupili se svými názory před diskusí zastupitelů, jiní zasedání narušili svými výkřiky a domáhali se slova, když zrovna mluvil někdo jiný.

Přestože v sále byly slyšet převážně názory, které projekt nového bazénu kritizovaly, zastupitelé v pondělí večer jeho výstavbu po čtyřhodinové výměně názorů odsouhlasili.

„S rozhodnutím zastupitelů jsem opravdu nespokojený. Vždy jsem byl zastáncem starého bazénu, ale v době referenda jsem výstavbu nového toleroval. Dnes je naprosto odlišná situace. Postavit ho za takové peníze s rizikem, že to město zruinuje, mi přijde šílené. Já bych si to na triko nevzal,“ popsal jeden z občanů Ladislav Rambous.

Písek čekají obrovské investice

Nárůst ceny projektu, která se od roku 2013 zvýšila z odhadovaných 200 na 520 milionů, byl velkým tématem i pro opoziční zastupitele. Ty zajímalo, zda tak velká investice neochromí město do dalších let. „Čeká nás dokončení domova pro seniory, nová sportovní hala, ZEVO, čistička. Potřebuji mít jistotu, že to město zvládne ufinancovat a zároveň nepřeruší plánované investice do ulic a infrastruktury,“ obával se Petr Hladík (KDU-ČSL).

Finanční náročnost přiznali i koaliční zastupitelé. Ale věří, že to město zvládne. „Na jaře 2024 se budeme ucházet o dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 90 milionů,“ sdělila místostarostka Petra Trambová (Pro Písek). Pomoct s financováním mají i úspory přesahující 600 milionů a navrácení více než 50 milionů ze zkrachovalé Sberbank.

„Město přijde o většinu svých volných prostředků. Do roku 2027 tak bude nezbytné, aby zastupitelé hospodařili s městskými financemi vyrovnaně bez schodku. V té době budou investiční akce nad 50 milionů velice problematické. Nad 100 pak nemožné,“ upřesnil vedoucí finančního odboru Ladislav Toman.

Místostarosta Josef Soumar (Piráti) poté doplnil, že svěří-li radnice správu areálu městským službám, vrátí se DPH z ceny projektu zpět do městské kasy. Radnice zároveň zmírnila obavy opozice, když ji ujistila, že ve výsledné ceně je započítána i výstavba parkoviště, podpůrné infrastruktury i přívodu vody.

Zpochybňují referendum

Vystupující občané pak kritizovali především neprofesionální postup města, které stavbu vždy řešilo spíše politicky než technicky. Nelíbilo se jim ani nové umístění bazénu, podle nich je moc daleko od centra.

Parametry nového vodního světa v Písku Areál nabídne několik vnitřních bazénů – 25metrový, dětský výukový se skluzavkou, relaxační s teplou slanou vodou a masážními tryskami. Nebude chybět vířivka, Kneippův chodník a 112metrový tobogan.

Ve wellness části budou čtyři různé sauny a ochlazovací bazének na střeše.

Venku budou dva bazény, kromě zábavního se skluzavkou a lezeckou stěnou tam bude i hluboký bazén se skokanským prknem a brouzdaliště pro děti.

„Místo je nevhodné, senioři a školy se školkami to budou mít na kurzy hrozně daleko. Přestaňte si hrát na politiku a začněte myslet hlavou,“ čílil se Zdeněk Beneš.

Velkým tématem bylo také staré referendum z roku 2013, ve kterém lidé rozhodli, že chtějí nový bazén na jiném místě. Jeho závaznost někteří ze zastupitelů zpochybňovali. Nelíbilo se jim, že od hlasování uplynulo již 10 let a za tu dobu se změnily podmínky, za kterých se bude nový bazén stavět.

„Nemáme jistotu, že je staré referendum stále platné. Právní posudky nejsou jednoznačné a nepomohou nám. Navrhuji odložit další postup, dokud se nám k platnosti referenda nevyjádří ministerstvo vnitra,“ navrhl Josef Knot (Vaše volba).

Další z opozičních návrhů pak za Hlas Písku přednesl Michal Turek. „Chceme na etapy opravit stávající bazén i s venkovní částí, aby nedošlo k přerušení provozu. Následně navrhujeme vypsat nové referendum, které určí další postup,“ vysvětlil.

Ani jeden z opozičních návrhů však neprošel a zastupitelé se 18 z 27 hlasů shodli na stavbě nového areálu. Ten vznikne podle vítězného návrhu z roku 2015 od architektonického studia Projektil.

„Je to poprvé, co se nám o bazénu podařilo rozhodnout s takovou převahou. Je to ale stále jen dílčí vítězství. V podobném bodě jsme byli již třikrát a vždy se to odpůrcům nového bazénu podařilo překazit,“ okomentoval rozhodnutí zastupitelstva starosta Michal Čapek (ANO).

Doplnil, že nyní radnice pracuje na zadání výběrového řízení, které rada schválí v lednu. Pokud půjde vše podle plánu, zahájí Písek výstavbu vodního světa v polovině příštího roku. Vybraná firma by ho pak měla dokončit v rozmezí 18 až 20 měsíců. Písečtí by se tak v roce 2026 mohli koupat v novém areálu.