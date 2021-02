Piaristické náměstí v centru Budějovic ožilo. Ale někdy až příliš

Ve speciálním ohništi praskají dřevěná polena, o kousek dál je slyšet smích dětí. Jinak je Piaristické náměstí krátce po poledni tiché. Stejné to bude i za pár hodin, až se na jeden z nejstarších koutů Českých Budějovic snese tma. „Je to paradoxní, ale z pohledu bydlení byl pro nás rok 2020 příjemný,“ usmívá se 31letá Michaela Mottlová.

Stojí pod okny bytu, kterými vidí přímo na nově opravený dominikánský klášter i zrekonstruovanou a sněhově bílou budovu solnice, ve které od roku 2019 sídlí stejnojmenný podnik. Ten sice probudil spíše tichou část historického centra, ale zároveň přidělal starosti místním.

„Máme dvojitá okna, která toho dost zachytí. Když si ale někdo chce ve tři ráno něco nahlas vyříkat nebo rozkopat koš, tak vás to zkrátka vzbudí. Vychovávat tady dítě je podle mě nereálné,“ hodnotí obyvatelka, která se nastěhovala krátce před otevřením oblíbené restaurace.

Teď už se poohlíží po novém bydlení. I přesto, že je Piaristické náměstí krásné, žít se tam podle ní dlouhodobě nedá.

„Noční ruch tady samozřejmě podporují restaurace. Rozhodně se to zintenzivnilo v roce 2019, kdy se otevřela Solnice. Je to atraktivní podnik, který funguje, a jeho majitelé to určitě dělají dobře. Když se do něčeho takového ale pustím, musím se zabývat i těmi společenskými dopady či důsledky. To podle mě nedělají,“ hodnotí Mottlová.

„Teď tu máme klid. Před koronavirem tady byl ale neustále hluk. Nedá se to vydržet a nechci, aby to zase znovu začalo. V době koncertů člověk většinou slyší jen dunění. Mnohdy se tu nedodržuje noční klid. Musím ale poděkovat strážníkům, jezdí sem často a pomáhají tady udržovat pořádek,“ pokračuje seniorka Sylva Abrahámová, která také žije na Piaristickém náměstí.

„Co vám budu povídat. Chápu, že žijeme v centru, ale za poslední roky se tady noční život ohromně zintenzivnil,“ přidává další obyvatelka, která si nepřeje uvést jméno.

Osmnáct výjezdů za rok 2019

To, že je na náměstí rušněji, potvrzují statistiky budějovické městské policie. MF DNES má k dispozici počet výjezdů spojených s rušením nočního klidu za posledních pět let. Například v roce 2017 byly pouze dva a o rok později tam strážníci vyrazili pětkrát. V roce otevření restaurace evidovali těchto událostí celkem 18.

„V období od 1. ledna 2016 do 1. ledna 2021 tam strážníci řešili 137 událostí, z toho se 87 týkalo veřejného pořádku,“ zmiňuje mluvčí městské policie Věra Školková.

Podle Jiřího Břečky, jednoho z investorů Solnice, situaci podnik řeší. „Není nám to lhostejné. Jsme v kontaktu s radnicí i městskou policií, s nimiž tuhle věc diskutujeme,“ popisuje.

Zahrádku podle něj zaměstnanci sklízí ve 22 hodin, občas o chvilku později. „Někteří zákazníci pak chodí ven kouřit a občas hlučí. Snažíme se to řešit domluvou. Personál má instrukce. Když to nejde jinak, voláme městskou policii. Na druhou stranu ale nevím o tom, že by tam docházelo k nějakým významným a pravidelným problémům,“ líčí Břečka.

Budějovická radnice doposud řešila několik petic kvůli rušení nočního klidu, sepisovala ji i Sylva Abrahámová. „Pokud má mít nájemce venkovní provoz, musí samozřejmě dodržovat všechny podmínky. Na noční klid pak dohlíží strážníci. To jsou hlavní nástroje města,“ uvažuje náměstek primátora Ivo Moravec (OPB).

„Chápu, že když někdo bydlí v centru a má vedle sebe restauraci či bar, tak tím může trpět. Pokud dochází k nějakým problémům v době nočního klidu, je to samozřejmě špatně,“ uznává Moravec, který vyřizoval jednu z odpovědí na petici.

Zpřístupní zahradu u kláštera

Ale dodává, že na proměně celého prostoru vidí spíše pozitivní změny. Ty není těžké dlouho hledat. Lidé mají čím dál více důvodů tam přijít, což platí pro místní a návštěvníky. Například často plná Solnice si díky rekonstrukci vysloužila titul Památka roku od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zdá se tak, že se z Piaristického náměstí postupně stane místo, které bude žít přes den i večer mnohem víc než doposud.

„Je naším dlouhodobým cílem tam přivést veřejnost a kulturu. I proto jsme venku pořádali různé menší koncerty. Kromě toho jsme se s radnicí dohodli na pronájmu polygonální bašty, která by měla mít také kulturní využití. Bohužel nám některé plány překazil koronavirus. Určitě se ale budeme dál snažit ten prostor probouzet, aby měli lidé důvod tam přijít,“ ujišťuje Břečka.

Na náměstí, kde archeologové odhalili i nálezy z doby bronzové, byl v minulosti hřbitov. Jeden z nejkrásnějších koutů historického centra získával svou současnou podobu od založení města ve 13. století. Jen pár kroků odtud se táhly hradby. Název nese po řádu piaristů, kteří obsadili zdejší klášter v 18. století.

I ten se nyní dočkal opravy. „Dokončení rekonstrukce areálu kláštera je další velmi pozitivní novinka. Zahrada u věže by mimochodem měla být přístupná veřejnosti. Celé to místo se zkulturnilo, můžeme se jím chlubit a je dobře, že to tam žije,“ domnívá se náměstek primátora Moravec.