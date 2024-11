Pes utekl z Nové Bystřice, za tři měsíce ho našli u Hluboké. 65 kilometrů daleko

Hlubočtí strážníci přijali začátkem října oznámení z Jaroslavic, které se nacházejí takřka na konci katastrálního území Hluboké nad Vltavou. Oznamovatelka uvedla, že tam již čtvrtý den pobíhá bílo-černý foxteriér.

„Strážník vyjel na místo a převzal si ho. Pes byl celkem ve špatném stavu, kulhal na přední a zadní nohu (nejspíš po srážce s vozidlem) a na zadní části těla měl hnisavou ránu. Na základě domluvy s Animal Rescue ho odvezl na veterinární kliniku Lapáček do Českých Budějovic,“ popsali hlubočtí strážníci na svém facebookovém profilu, na kterém v pondělí zveřejnili události za říjen.

Veterinář na klinice zjistil čip a poté se podařilo kontaktovat majitelku psa, která nečekaně uvedla, že jí utekl před třemi měsíci z Nové Bystřice, ležící na Jindřichohradecku, což je asi 65 kilometrů od Jaroslavic. Majitelka už ani nevěřila, že by se jí pes mohl vrátit domů.

Hlubočtí strážnic proto majitele psů upozorňují, aby své psy čipovali, což je jejich povinnost, ale hlavně registrovali. „Neznamená, že každý čip je automaticky registrovaný. To musíte udělat sami, takže nespoléhejte na to, že to za vás udělá veterinář. Není to jeho povinnost,“ upozornili strážníci.

A potvrdila to i mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích Věra Školková. „Psy naši strážníci odchytávají prakticky každý den. Čip mít musí, ale problém je v tom, že chybí centrální registr. Je jich několik, takže strážníci je pak musí komplikovaně procházet. Když je v žádném nenajdou, končí psi v útulku,“ popsala Školková.